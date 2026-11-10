미국 AI 투자 위축의 역설…한국 데이터센터 기대에 건설주 ‘방긋’

미국 중간선거에서 민주당이 압승하는 이른바 ‘블루쓰나미’ 이후 인공지능(AI) 데이터센터 투자 위축 우려가 이어지고 있지만 건설업종 주가는 오히려 상대적으로 강한 흐름을 나타내고 있다. 미국 내 데이터센터 건설 규제가 강화될 경우 글로벌 빅테크 기업들의 투자 수요가 한국 등 해외로 이동할 수 있다는 기대감이 반영된 결과다. 특히 데이터센터 건설 사업을 확대하고 있는 GS건설과 자회사 자이에스앤디의 주가가 두드러진 상승세를 보이고 있다.

데이터센터 서버 장비에 통신 케이블이 연결돼 있다. 미국의 AI 데이터센터 규제 우려가 커지면서 한국에는 오히려 기회가 될 수 있다는 분석이 나온다. unsplash

10일 한국거래소에 따르면 이날 오전 GS건설은 전일 대비 4.62% 오른 3만1700원에 거래 중이다. GS건설의 자회사인 자이에스엔디도 8.08% 급등했다. 하나증권은 “지난주 코스피 건설업종 수익률은 코스피 대비 9.4%포인트 높았다”며 “같은 기간 코스피가 11.7% 급락한 반면 건설업종은 2.3% 하락하는 데 그쳤다”고 말했다. AI 데이터센터 투자 둔화 우려가 반도체와 전력기기 등 관련 업종에 부담으로 작용했지만 건설업종은 상대적으로 선방한 셈이다.

강세를 보이고 있는 GS건설과 자이에스앤디는 지난 6일 6.44% 상승한 데 이어 9일에도 1.85% 올랐다. 자이에스앤디 역시 지난 6일 12.38% 급등한 데 이어 9일 2.34% 오르며 상승 흐름을 이어가는 중이다.

건설업종에 대한 투자심리가 개선된 배경에는 미국의 정치 환경 변화가 자리 잡고 있다. 최근 미국 중간선거에서 민주당이 승리한 주요 지역을 중심으로 신규 데이터센터 건설 규제와 전력망 확충에 따른 비용 부담 확대 가능성이 제기되고 있다. AI 데이터센터의 막대한 전력 소비와 지역 주민들의 반발 등이 규제 강화의 배경으로 거론된다.

이에 따라 미국 내 데이터센터 투자에 제약이 발생할 경우 글로벌 빅테크 기업인 하이퍼스케일러들이 한국 등 해외로 투자처를 다변화할 수 있다는 관측이 나온다. 미국의 데이터센터 투자 위축 우려가 국내 건설사에는 오히려 새로운 사업 기회로 작용할 수 있다는 기대감이다. 신영증권은 “미국의 데이터센터 개발 환경이 까다로워지면서 한국과 일본 등 기타 권역으로의 역외 투자가 증가할 것으로 기대된다”며 “특히 우리나라는 AI 데이터센터 구축을 지원하는 정책적 제도를 마련하고 적극적으로 유치하고 있어 적합한 후보지로서 주목된다”고 말했다.

코스피가 4%대 상승 출발하며 5200선을 회복한 10일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되어 있다. 뉴스1

미국이 아닌 한국으로의 데이터센터 확대가 이어진다면 수혜 기대 기업으로는 GS건설이 꼽힌다. GS건설이 참여하는 강원도 동해시 데이터센터 사업은 초기 100메가와트(MW) 규모로 추진되고 있으며 이달 말에서 다음 달 초 착공식을 앞두고 있다. 향후 사업 규모가 1기가와트(GW)까지 확대될 가능성도 거론된다. 데이터센터 건설 수요가 증가할 경우 GS건설의 관련 수주 확대에도 긍정적으로 작용할 수 있다는 분석이다.

자이에스앤디 역시 데이터센터 사업을 새로운 성장 동력으로 육성하고 있다. 데이터센터 관련 매출이 본격화하면서 내년부터는 수익성 개선과 외형 성정이 가팔라질 수 있다는 기대가 나온다. DL이앤씨도 데이터센터 수주를 기반으로 관련 사업의 성장 가능성이 부각되고 있다.

정부 역시 미국의 정책 변화가 국내 데이터센터 산업에 기회가 될 수 있다는 입장을 내놨다. 전날 국회 예산결산특별위원회에서 이준석 의원은 미국 내 데이터센터 투자에 장애물이 발생할 경우 글로벌 하이퍼스케일러들이 한국으로 이동할 가능성을 질의했다. 이에 구혁채 과학기술정보통신부 1차관은 “미국의 변화가 우리에게 좋은 기회가 될 수 있다는 생각을 가지고 면밀하게 모니터하고 있다”고 밝혔다.

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