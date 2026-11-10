김남준, 李대통령 유튜브 회당 1703만원 제작비 비판에 “발목잡기, 딴지걸기”

청와대 대변인을 지낸 더불어민주당 김남준 의원은 10일 야권에서 이재명 대통령이 출연하는 유튜브 프로그램 제작비를 비판하는 것에 대해 “발목잡기, 딴지걸기밖에 되지 않는다”고 지적했다.

민주당 홍보소통위원장인 김 의원은 이날 당 유튜브 프로그램 ‘민티07’에 출연해 “일에 진심인 대통령의 진정성을 왜곡없이 봐주셨으면 좋겠다”며 이같이 말했다.

김남준 더불어민주당 의원. 연합뉴스

이 대통령이 사회관계망서비스(SNS) 빈도를 줄여야 한다는 일각의 주장에도 유튜브를 시작한 것을 두고는 “소통의 책무를 다하기 위해 노력하는 것”이라고 평가했다.

김 의원은 “아마도 대통령은 본인의 진심을 충분히 설명 못 한 지점들이 있었구나, 국민들이 온전히 받아들이도록 더 소통해야 하는 것 아닌가(라는 생각일 것)”이라며 “소통은 메시지를 내는 것도 있고 국민 목소리를 듣는 것도 있는데 국민 목소리를 듣는 건 티가 나지 않는다”고 설명했다.

이 대통령의 소통 빈도가 높은 것을 우려한 적이 있느냐는 질문에는 “여러 번 있었고 그때마다 말씀드렸다”며 “다만 빈도가 잦아서는 아니었고 정국에 따라 필요한 메시지나 입장이 있는데 그렇지 않다고 판단됐을 때 제 의견을 가감 없이 드렸다”고 답했다.

그는 “언론에서 대통령이 감정적으로 (메시지를) SNS에 쏟아내는 것 아니냔 질문을 하기도 하는데 전혀 그렇지 않다”며 “(이 대통령은) 감정이 요동칠수록 더 계산기를 두드리고 판단하는 편이라 SNS를 많이 할 때는 그게 필요하다고 판단했기 때문일 것”이라고 했다.

한편 유튜브 ‘대통령의 Y’는 회당 제작비로 1703만원의 예산이 책정된 것으로 알려졌다. 이에 대해 한국정책방송원(KTV)은 전날 “실제 지급액이 아닌 지급 상한액”이라고 설명했다.

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