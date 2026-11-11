‘관리비 조회’ 머물던 아파트 앱, 전등·수전 교체 ‘홈케어 격전지’로 진화

최근 주거 플랫폼 업계는 단순 행정 서비스를 넘어, 이 같은 일상 속 집수리 및 홈케어 분야로 서비스 영토를 빠르게 넓히고 있다. 게티이미지뱅크

관리비 조회와 차량 등록 등 단순 행정 지원에 머물던 아파트 관리 플랫폼들이 문간을 넘어 세대 내부를 직접 돌보는 ‘실물 홈케어’ 시장으로 영역을 본격 확장하고 있다. 불투명한 가격과 추가 비용 청구로 소비자 불만이 잦았던 생활 수리 영역에 ‘사전 정찰제’를 도입하며 주거 밀착형 플랫폼으로 진화하는 흐름이다.

전국 3만여 개 단지, 1200만 세대 네트워크를 보유한 국내 최대 아파트 생활지원 플랫폼 아파트아이는 생활 밀착형 홈케어 서비스 ‘아파트케어’의 서비스 범위를 서울·경기·인천 등 수도권 전역으로 확장한다고 10일 밝혔다. 올해 1월 시범 도입 후 10개월간의 검증을 거쳐 수도권 약 2만 개 단지로 적용 대상을 넓혔다.

◆ 깜깜이 수리비 잡는 ‘사전 정찰제’… 문고리부터 배관까지 22개 항목 표준화

주거 플랫폼의 홈케어 확장은 입주민이 일상에서 흔히 겪지만 직접 해결하기 어려운 소규모 수리 수요를 겨냥한다. 그동안 전등이나 수전 교체 같은 간단한 보수는 출장비 기준이 모호하거나 현장에서 부당한 추가 요금을 요구받는 일이 적지 않았다.

이번에 수도권으로 확장된 서비스는 모바일 앱에서 항목을 선택하면 전문 설비 인력을 연계해 주며, 사전에 확정된 가격을 고지하는 ‘정찰제’를 전면에 내세웠다. 대상 항목은 LED 전등 교체, 스위치·콘센트 보수, 싱크대 및 욕실 수전 교체, 문고리 수리 등 총 22개에 달한다. 일부 지역에서 시작한 에어컨 분해 청소 역시 서비스 권역을 점차 넓혀갈 계획이다.

◆ 행정 앱에서 라이프스타일 플랫폼으로… 프롭테크 ‘락인 효과’ 가속

업계에서는 이러한 움직임을 두고 주거 플랫폼들의 수익 모델 다변화와 ‘락인(Lock-in·이용자 묶어두기)’ 전략의 일환으로 해석하고 있다. 전자고지서 발송이나 주차 관리 등 공용부 관리 서비스만으로는 성장에 한계가 있는 만큼, 세대 내부의 실질적인 결제 수요를 흡수해 ‘종합 주거 플랫폼’으로 자리매김하겠다는 구상이다.

아파트아이 기획팀 유관형 팀장은 “출시 직후 입주민 활용이 활발하고 만족도가 높아 서비스 지역을 넓히게 됐다”며 “앞으로 서비스를 전국으로 확대하기 위해 고도화를 지속할 계획”이라고 밝혔다.

한편 플랫폼 측은 이번 서비스 확장을 맞아 11월 10일부터 12월 31일까지 앱 내 생활수리 OX 자가 진단 참여자 1000명을 추첨해 아파트캐시를 지급하고, 이용 후기 작성자 중 추첨을 통해 전월 관리비 상당액을 환급해 주는 등 초기 이용자 확보에 나섰다.

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