이소라, 바람이 분다 등 45곡 압류 신청…상대는 전 소속사 대표

가수 이소라가 대표곡 ‘바람이 분다’를 비롯한 45곡의 음반 관련 권리를 놓고 전 소속사 대표를 상대로 법적 조치에 나섰다.

10일 스포츠경향에 보도에 따르면 이소라는 지난 2월 3일 인천지방법원에 과거 소속사 세이렌의 김모 전 대표를 상대로 음반 관련 저작인접권 압류명령을 신청했다.

법원은 보정 절차를 거쳐 같은 달 13일 신청을 인용했다. 이후 3월까지 관련 권리 등록 절차가 진행됐다. 압류 대상은 총 45곡으로 대표곡 ‘바람이 분다’가 수록된 2004년 발매 정규 6집 ‘눈썹달’을 비롯해 정규 7집과 8집, 리메이크 음반 등에 관한 권리가 포함됐다.

이소라 사회관계망서비스(SNS) 캡처

저작인접권은 작사·작곡가에게 인정되는 저작권과 구분된다. 가수의 노래와 연주 등 실연이나 음반 제작자의 활동에 따라 발생하는 권리다. 이번 압류명령은 해당 권리의 처분을 법적으로 제한하는 조치다. 법원의 압류명령이 내려지면 해당 권리의 처분 등이 법적 절차에 따라 제한될 수 있다. 구체적인 압류 신청 배경과 양측의 채권 관계는 현재까지 상세히 알려지지 않았다.

이번 사건에서 주목되는 부분은 압류 상대방과 이소라의 과거 인연이다. 김 전 대표는 과거 소속사 세이렌을 운영하며 이소라의 음반 제작과 공연 등 음악 활동에 관여했던 인물이다. 2002년 발표한 정규 5집 ‘소라스 다이어리’의 제작진 명단에도 매니지먼트 담당자로 이름을 올렸다.

이소라는 1993년 그룹 낯선사람들로 데뷔한 뒤 1995년 솔로 가수로 전향했다. ‘난 행복해’, ‘제발’, ‘청혼’, ‘바람이 분다’ 등 다수의 히트곡을 발표하며 국내의 대표 여성 보컬리스트로 자리를 잡았다.

올해 7월에는 새 소속사 마레힘 엔터테인먼트를 통해 약 7년 만의 신곡 ‘너의 얼굴 다 잊을게’를 발표했다. 잔나비 멤버 최정훈이 작곡하고 이소라가 직접 작사한 곡이다. 최근에는 MBC ‘놀면 뭐하니?’의 ‘95 서울가요제’ 프로젝트에도 출연해 거미와 함께 무대를 꾸몄다.

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