이소라, 바람이 분다 등 45곡 압류 신청…상대는 전 소속사 대표

가수 이소라가 대표곡 ‘바람이 분다’를 비롯한 45곡의 음반 관련 권리를 놓고 전 소속사 대표를 상대로 법적 조치에 나섰다.
10일 스포츠경향에 보도에 따르면 이소라는 지난 2월 3일 인천지방법원에 과거 소속사 세이렌의 김모 전 대표를 상대로 음반 관련 저작인접권 압류명령을 신청했다.
법원은 보정 절차를 거쳐 같은 달 13일 신청을 인용했다. 이후 3월까지 관련 권리 등록 절차가 진행됐다. 압류 대상은 총 45곡으로 대표곡 ‘바람이 분다’가 수록된 2004년 발매 정규 6집 ‘눈썹달’을 비롯해 정규 7집과 8집, 리메이크 음반 등에 관한 권리가 포함됐다.
저작인접권은 작사·작곡가에게 인정되는 저작권과 구분된다. 가수의 노래와 연주 등 실연이나 음반 제작자의 활동에 따라 발생하는 권리다. 이번 압류명령은 해당 권리의 처분을 법적으로 제한하는 조치다. 법원의 압류명령이 내려지면 해당 권리의 처분 등이 법적 절차에 따라 제한될 수 있다. 구체적인 압류 신청 배경과 양측의 채권 관계는 현재까지 상세히 알려지지 않았다.
이번 사건에서 주목되는 부분은 압류 상대방과 이소라의 과거 인연이다. 김 전 대표는 과거 소속사 세이렌을 운영하며 이소라의 음반 제작과 공연 등 음악 활동에 관여했던 인물이다. 2002년 발표한 정규 5집 ‘소라스 다이어리’의 제작진 명단에도 매니지먼트 담당자로 이름을 올렸다.
이소라는 1993년 그룹 낯선사람들로 데뷔한 뒤 1995년 솔로 가수로 전향했다. ‘난 행복해’, ‘제발’, ‘청혼’, ‘바람이 분다’ 등 다수의 히트곡을 발표하며 국내의 대표 여성 보컬리스트로 자리를 잡았다.
올해 7월에는 새 소속사 마레힘 엔터테인먼트를 통해 약 7년 만의 신곡 ‘너의 얼굴 다 잊을게’를 발표했다. 잔나비 멤버 최정훈이 작곡하고 이소라가 직접 작사한 곡이다. 최근에는 MBC ‘놀면 뭐하니?’의 ‘95 서울가요제’ 프로젝트에도 출연해 거미와 함께 무대를 꾸몄다.
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