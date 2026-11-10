‘나혼산’ 김민, SNS 사칭까지 나왔다…소속사 “금전 요구 주의”

배우 김민이 최근 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 출연으로 관심을 모은 가운데, 그를 사칭한 사회관계망서비스(SNS) 계정이 잇따라 발견돼 소속사가 팬들에게 주의를 당부했다.

김민의 소속사 올로컴퍼니는 지난 9일 공식 SNS를 통해 “최근 인스타그램 등 SNS에서 김민 배우의 프로필 사진과 게시물, 유사한 계정 아이디 등을 사용해 아티스트를 사칭하는 계정이 다수 발견됐다”고 밝혔다.

소속사는 김민과 회사가 실제 운영하는 공식 인스타그램 계정 두 개를 공개하고, 이외에 비슷한 아이디를 사용하는 계정은 모두 배우 본인 및 소속사와 무관하다고 설명했다.

올로컴퍼니

특히 사칭 계정을 통한 금전 및 개인정보 요구에 주의를 요청했다. 소속사는 “김민 배우와 올로컴퍼니는 어떠한 경우에도 개인적인 다이렉트 메시지(DM)를 통해 개인정보나 금전을 요구하지 않는다”며 “사적인 대화를 유도하거나 이벤트 참여를 요청하는 일도 없다”고 강조했다.

이어 팬들에게 사칭 계정으로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별히 주의해달라고 당부했다. 사칭 계정을 발견하면 소속사 측에 이메일로 제보해 달라고도 요청했다.

소속사는 아티스트의 권익과 팬들의 피해를 막기 위해 관련 계정을 지속적으로 모니터링하고 있다며 사칭 행위가 계속될 경우 법적 조치를 취하겠다는 방침도 밝혔다.

김민은 최근 MBC ‘나 혼자 산다’에 출연해 경기 동두천의 오래된 주택에서 생활하는 모습을 공개해 화제를 모았다. 방송에서 발전기를 이용해 전기를 공급하고 직접 집을 수리하는 등 독특한 일상을 선보였다. 이후 MBC ‘라디오스타’와 KBS 1TV ‘아침마당’ 등에도 출연했다.

김민은 디즈니+ 사라주 ‘카지노’, ‘킬러들의 쇼핑몰’, ‘조각도시’와 영화 ‘범죄도시3’ 등에 출연해 얼굴을 알렸다.

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