“한판승으로 프랑스 재건”… 유도 스타 대선 출마에 마크롱 “환영” [이 사람@World]

올림픽에서 금메달을 5개나 딴 프랑스 유도의 간판 스타 테디 리네르(37)의 대권 도전을 현직 대통령도 응원하고 나섰다. 프랑스 대선은 오는 2027년 4월 1차 투표를 실시한 뒤 5월에 1, 2위 득표자만 참여하는 결선 투표를 치러 최종 당선인을 가린다.

프랑스가 낳은 세계적 유도 선수 테디 리네르. 현재 37세로 프랑스 국내에선 최고의 스포츠 스타로 통하는 그가 오는 2027년 4월로 예정된 차기 대통령 선거 출마를 선언했다. AFP연합

9일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 방송에 출연해 “위대한 챔피언인 테디 리네르 같은 인물이 차기 대통령을 뽑기 위한 경쟁에 참여해 자신의 신념과 아이디어, 재능을 보태기로 한 것을 매우 기쁘게 생각한다”며 “이는 나라에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 지난 2017년 5월 임기 5년의 프랑스 대통령에 당선된 마크롱은 한 차례 연임에 성공해 2027년 5월까지 10년간 재임하고 물러난다. 프랑스 헌법상 대통령의 3연임은 금지된다.

리네르는 이날 이른 아침 사회관계망서비스(SNS)를 통해 대선 출마 결정을 알렸다. “정치 평론가들은 나를 ‘정치 경험이 전혀 없는 외부인’이라며 ‘미쳤다’고 할 것”이라고 전제한 리네르는 “하지만 나는 미치지 않았기 때문에 프랑스의 쇠퇴와 불안정, 사회적 불평등을 받아들일 수가 없다”고 밝혔다. 이어 “프랑스에는 상식과 단호함, 정의가 필요하다”며 “무엇보다 그런 일들을 해낼 수 있는 국가가 필요한데, 이는 직업 정치인들만의 전유물이 아니다”고 강조했다.

리네르는 “대통령이 된다면 위에서 군림하는 대신 유권자들 눈높이에서 그들의 이익을 위해 일함으로써 프랑스를 재건하겠다”는 다짐으로 온라인 출사표를 마무리했다.

리네르는 1989년 카리브해에 있는 프랑스 해외 영토 과들루프 섬에서 태어났으나, 어린 시절부터 파리에서 자랐다. 키 203㎝, 몸무게 139㎏의 체격 조건을 갖춘 리네르는 2000년대 후반에 이미 남자 유도 +100㎏ 체급에서 세계적 선수로 성장했다. 허벅다리걸기, 밭다리후리기, 허리후리기 등이 대표 기술로 꼽힌다.

2024년 파리 올림픽 종료 후 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(오른쪽)이 자국 선수단의 노고를 치하하는 자리에서 유도 금메달리스트 테디 리네르에게 특별히 훈장을 수여하고 있다. 게티이미지

2008년 베이징 올림피에서 동메달을 따며 올림픽 무대에 데뷔한 리네르는 2012년 런던, 2016년 리우데자네이루 올림픽에 잇따라 출전해 남자 유도 +100㎏ 체급 금메달을 목에 걸고 2연패를 달성했다. 고국에서 열린 2024년 파리 올림픽에선 +100㎏ 체급 외에 혼합 단체 부문까지 우승하며 금메달 2관왕에 올랐다. 2021년 도쿄 올림픽 때 혼합 단체 부문에서 딴 것까지 포함하면 올림픽 금메달만 5개에 이른다.

프랑스를 넘어 세계에서 ‘남자 유도 헤비급 역사상 가장 위대한 선수’라는 평가를 듣는 리네르에 대해 누구나 “운동밖에 모르는 사람”이란 선입관을 가질 수 있다. 하지만 그는 프랑스 명문 파리정치대학에 다니며 학업과 선수 생활을 병행한 경험이 있다. 인터뷰나 기자회견에서 아주 지적인 모습을 보이고 때로 고급 유머도 술술 구사하는 것은 이와 무관치 않다는 분석이다. 일각에선 리네르의 대선 도전이 현재 지지율 1위를 달리는 극우 정당 국민연합(RN) 마린 르펜(58) 후보의 득표에 부정적 영향을 끼칠 가능성도 제기한다.

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