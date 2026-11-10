무신사, 100번째 매장 성수에 연다…올리브영·다이소와 'K뷰티 격돌'

무신사가 100번째 오프라인 매장으로 뷰티 전문점을 선택했다. 장소는 서울 성수동이다. 이미 올리브영과 아모레퍼시픽, 메디큐브 등 주요 뷰티 기업이 매장을 운영하는 곳이다. 여기에 무신사까지 가세하면서 성수가 K뷰티 유통업체들의 경쟁 무대로 떠오르고 있다.

무신사 제공

10일 유통업계에 따르면 무신사는 11일 서울 성동구 연무장길 87에 '무신사 뷰티 성수'를 공식 개장한다. 지상 1~2층, 전용면적 약 400평 규모다. 스킨케어와 메이크업, 향수, 헤어·바디케어 등 약 700개 브랜드의 1만여개 상품을 판매한다. 입점 브랜드의 약 80%는 인디 브랜드다.

무신사는 이번 매장을 기존 패션 사업과 뷰티를 연결하는 거점으로 활용할 계획이다. 성수 일대에는 이미 무신사 스탠다드와 무신사 스토어, 무신사 메가스토어, 엠프티, 무신사 킥스, 이구홈, 이구키즈 등이 자리 잡고 있다.

패션 매장을 찾은 고객이 화장품까지 구매하도록 유도하겠다는 구상이다.

실제 무신사가 올해 1~10월 뷰티 신규 고객을 분석한 결과, 약 83%가 패션 등 다른 카테고리에서 상품을 구매한 경험이 있는 기존 고객이었다. 온라인에서 확인된 교차 구매 수요를 오프라인으로 확대할 수 있을지가 관건이다.

무신사 뷰티 성수는 상품 판매뿐 아니라 직접 사용해 보고 비교하는 체험 공간에 힘을 줬다.

스킨케어와 메이크업을 중심으로 구성한 1층에는 약 15평 규모의 브랜드 단독 팝업존을 마련했다. 첫 참여 브랜드는 색조 화장품 브랜드 투에이엔이다. '터치업 바'에서는 아멜리의 인공지능(AI) 기반 퍼스널 컬러 진단 서비스를 제공한다.

2층에는 '뷰티온누리약국 성수점'이 들어선다. 약 110개 브랜드의 700여개 상품을 판매하며 약사 2명이 상주한다. 여드름·피부 트러블, 기미·색소, 건조·보습, 탈모 등 고민별로 상품을 구분했다. 처방전 조제와 일반의약품 판매, 복약 상담도 진행한다.

외국인 관광객을 겨냥한 별도 공간도 마련했다. '글로벌 스킨케어존'에는 해외 매출 1000억원 이상이거나 해외 매출 비중이 70% 이상인 브랜드를 중심으로 상품을 배치한다. 영어·중국어·일본어 안내물과 택스 리펀, 외국인 결제 지원 서비스도 운영한다.

개장을 기념해 1만원 이상 구매 고객에게 뷰티 구디백을 증정한다. 11일부터 17일까지는 일부 인기 상품을 5900원과 7900원 등에 판매한다. 여권 인증 고객에게는 1만원 할인 혜택도 제공한다.

무신사가 성수에 대형 뷰티 매장을 여는 배경에는 이미 확인된 K뷰티 쇼핑 수요가 있다.

대표 사례가 CJ올리브영이다. 2024년 11월 문을 연 '올리브영N 성수'는 개장 1년 만에 누적 방문객 250만명을 돌파했다.

올리브영에 따르면 2024년 12월부터 2025년 10월까지 성수 일대를 방문한 외국인 약 193만명 가운데 140만명이 올리브영N 성수를 찾았다. 같은 기간 성수 지역 올리브영 매장들의 외국인 결제 건수는 전년 동기 대비 592% 증가했다.

성수 지역 올리브영 6개 매장의 외국인 매출 비중도 40%에서 70%로 높아졌다.

올리브영이 내세운 경쟁력은 체험이다. AI 피부 진단과 퍼스널 컬러 상담 등 6개 뷰티케어 서비스를 운영한다. 개장 첫해 해당 서비스 이용객은 3만명을 넘었으며, 이 가운데 54%가 외국인이었다.

아모레퍼시픽도 성수에 대한 투자를 늘리고 있다.

2019년 10월 문을 연 '아모레성수'를 기존보다 약 1.5배 큰 매장으로 확장 이전하기로 했다. 새 매장은 연무장길에 들어서며 내년 상반기 개장을 목표로 하고 있다.

기존 아모레성수에서는 30여개 브랜드의 2300여개 제품을 체험할 수 있다. 피부 톤에 맞는 화장품 제작과 메이크업 서비스 등이 대표 콘텐츠다. 외국인 방문객 비중도 80~90%에 달하는 것으로 알려졌다. 다만 확장 이전을 준비하면서 일부 맞춤형 서비스는 이달부터 잠정 중단됐다.

뷰티기업 에이피알(APR)도 지난해 12월 성수에 약 136평 규모의 메디큐브 플래그십 매장을 열었다. 화장품과 에이지알(AGE-R) 뷰티 기기를 직접 사용해 볼 수 있도록 체험 공간을 마련했다.

성수에 모인 업체들이 공통으로 내세우는 것은 제품을 직접 경험할 기회다. 온라인에서 인지도를 쌓은 브랜드가 오프라인 매장에서 고객과 접점을 넓히는 방식이다.

성수에서 대형 체험 매장 경쟁이 벌어지는 동안 다이소는 가격을 앞세워 뷰티 시장을 공략하고 있다.

다이소는 지난 8월 서울 광진구 건대입구 상권에 첫 뷰티 특화 매장을 열었다. 기존 생활용품 매장에 화장품 코너를 두는 방식에서 벗어나 매장 상품의 80% 이상을 뷰티 제품으로 채웠다.

판매 상품은 모두 5000원 이하다. 고가의 뷰티 서비스를 제공하기보다는 저렴한 가격에 여러 제품을 구매할 수 있도록 구성했다.

다이소의 뷰티 매출은 2023년 전년 대비 85%, 2024년 144% 증가한 데 이어 지난해에도 70% 이상 늘었다. 올해 9월 기준 약 150개 브랜드, 2200여종의 뷰티 상품을 운영하고 있다.

VT코스메틱의 리들샷과 손앤박 컬러밤 등이 대표적인 인기 상품이다. 아모레퍼시픽과 LG생활건강 등 대형 화장품 업체들도 다이소 전용 제품을 내놓으며 저가 뷰티 시장에 참여하고 있다.

무신사와 올리브영이 체험과 브랜드 발굴에 집중한다면 다이소는 균일가와 접근성을 앞세운다는 점에서 차이가 있다. 소비자 입장에서는 화장품을 구매할 수 있는 채널과 가격 선택지가 늘어난 셈이다.

무신사의 강점은 기존 패션 고객층이다. 별도의 고객을 처음부터 확보해야 하는 신규 뷰티 유통업체와 달리 패션 플랫폼에서 확보한 고객을 활용할 수 있다.

인디 브랜드 비중이 약 80%라는 점도 눈에 띈다. 대형 화장품 업체 중심의 상품 구성에서 벗어나 신생 브랜드를 발굴하고 소비자에게 소개하는 데 무게를 뒀다.

경쟁도 만만치 않다. 올리브영은 이미 성수에서 연간 250만명이 찾는 매장을 운영하고 있고, 아모레퍼시픽은 매장 확장을 준비 중이다. 메디큐브를 비롯한 개별 브랜드도 체험형 매장으로 관광객을 끌어들이고 있다.

무신사는 인근 패션·라이프스타일 매장과 뷰티 매장을 연결하는 '무신사 체크인' 등 연계 프로모션을 확대할 계획이다. 고객이 성수의 무신사 매장 여러 곳을 방문하도록 유도하고, 이를 입점 브랜드의 매출로 연결하겠다는 전략이다.

결국 성수에서의 승부는 매장 크기나 입점 브랜드 수만으로 결정되지 않는다. 직접 체험하러 온 고객이 실제 구매까지 이어지는지, 한 번 방문한 고객이 다시 찾는지가 중요하다. 무신사의 100번째 오프라인 매장이 기존 패션 고객을 뷰티 소비자로 끌어들이는 데 성공할지 주목된다.

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