옥주현, 190억 한남더힐 경매 이어 압류까지…소속사 “채무 정리 절차”

그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 190억 원에 매입한 서울 용산구 한남동 한남더힐 아파트가 법원 경매에 이어 관할 구청으로부터 압류 조치까지 받은 것으로 전해졌다.

9일 비즈한국 보도에 따르면 서울 용산구청 세무관리과는 지난 6일 옥주현 명의의 한남더힐 아파트를 압류했다. 지방자치단체의 부동산 압류는 일반적으로 지방세 체납 등의 사유로 이뤄지지만, 이번 압류의 구체적인 원인은 알려지지 않았다.

앞서 옥주현은 지난해 해당 아파트를 190억 원에 매입하는 계약을 체결했으며, 올해 4월 소유권 이전 등기를 마쳤다. 그러나 담보대출 상환 문제로 지난달 14일 서울서부지법이 임의경매 개시 결정을 내린 것으로 알려졌다. 담보대출 채권을 넘겨받은 한국금융자산관리대부가 경매를 신청한 것으로 전해졌다.

소유권 이전 등기를 마친 지 약 7개월 만에 경매 절차가 시작된 데 이어 구청의 압류 사실까지 알려지면서 배경에도 관심이 쏠리고 있다.

이와 관련해 옥주현 측은 앞서 한남더힐 경매 소식이 전해졌을 당시 법인과 투자사 간 인수합병(M&A)에 따른 채무 정리 절차라는 입장을 밝혔다.

당시 옥주현 측은 “사업 추진 및 투자 유치 과정에서 올해 4월 한남동 주택을 매입했으며, 최근 법인과 투자사 간 M&A가 성사됨에 따라 해당 주택과 관련된 채무를 포함해 기존 사안들을 정리하는 절차를 진행하고 있다”고 설명했다.

이어 “투자사 측과 구체적인 채무 변제 및 정리 절차를 진행하고 있으며, 사업 계획에 따라 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정”이라고 덧붙였다.

한편 옥주현은 1998년 그룹 핑클로 데뷔해 가수로 활동했으며, 이후 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓혔다. 뮤지컬 ‘아이다’, ‘시카고’, ‘캣츠’, ‘몬테크리스토’, ‘레베카’ 등 다수의 작품에 출연하며 무대에서 활약하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지