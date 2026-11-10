중간선거 참패 뒤 달라진 트럼프…“이란전 종식 향한 긍정적 흐름 나타나”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 종식을 향한 긍정적인 흐름이 나타나고 있다며 군사 공격을 재개할 가능성이 낮다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 백악관에서 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리를 접견한 뒤 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “우리는 이 분쟁의 종식을 향한 긍정적인 모멘텀을 보고 있다”고 적었다. 이어 “중동 상황에 변화가 생기면 미국은 전투 준비 태세를 갖추고 행동할 준비가 돼 있다”면서도 “현시점에서 그럴 가능성은 매우 작아 보인다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

그는 카타르와 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 쿠웨이트 등이 현상 유지를 선호한다며 해상 봉쇄와 새로운 ‘아이언 게이트 작전’을 이어가는 방안을 거론했다. 아이언 게이트 작전은 이란으로 드나드는 첨단 무기와 제재 물품의 육상 운송을 차단하기 위한 작전이다. 트럼프 대통령은 “모든 국가는 이란이 핵무기를 가질 수 없다는 데 동의했다”며 “이는 협상 여지가 없는 문제”라고 강조했다.

트럼프 대통령은 중간선거 전에는 선거 이후 이란에 대한 군사 공격 재개 가능성을 열어뒀다. 미군 내부에서는 ‘짧지만 강력한’ 공격 방안도 검토된 것으로 전해졌다. 그러나 공화당이 지난주 중간선거에서 상·하원을 모두 민주당에 내준 뒤 공격 재개 가능성이 작다는 입장을 잇달아 내놓고 있다.

트럼프 대통령은 전날 방영된 미 CBS 방송 시사프로그램 ‘60분’ 인터뷰에서 공화당의 선거 패배 배경을 묻자 유권자들이 “전쟁을 좋아하지 않았다”고 말했다. 공격 재개 여부에 대해서도 “그럴 생각이 없다. 그럴 이유가 없다고 본다”고 밝혔다. 앞서 지난 4일에는 이란 전쟁이 공화당의 선거 패배에 일부 영향을 줬다고 인정한 바 있다.

트럼프 대통령은 이날 로이터통신과의 전화 인터뷰에서도 “우리가 원할 때 언제든 행동에 나설 준비가 돼 있다”고 했지만, 카타르와 사우디는 평화적 해결을 선호할 것이라며 군사 공격을 서둘러 재개할 생각은 없음을 시사했다.

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