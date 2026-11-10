초겨울 추위 출근길 서울 1.2도…짙은 안개에 도로 살얼음 [오늘 날씨]

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화요일인 10일은 전국이 대체로 맑겠으나 아침 기온이 전날보다 최대 8도 떨어져 춥겠다. 전국 대부분 내륙에는 짙은 안개가 끼겠고 낮과 밤의 기온 차도 15도 이상으로 크게 벌어지겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 기온은 수도권과 충남권, 전라권을 중심으로 전날(9일)보다 3~8도가량 낮겠다. 낮 최고기온은 12~18도로 평년(12~18도)과 비슷하겠으나 아침 기온은 평년(1~10도)보다 낮겠다.

중부 내륙과 전북 동부, 경상권 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권으로 내려가 얼음이 어는 곳이 있겠다. 전국 내륙에는 서리가 내리는 곳도 있어 농작물 관리에 유의해야 한다.

오전 10시까지 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충남권 남부, 충북, 전북, 전남권 내륙, 경상권 내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 그 밖의 지역에서도 가시거리 1km 미만의 안개가 예상된다.

특히 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 안개가 더욱 짙게 끼겠다. 기온이 낮은 일부 지역에는 전날 내린 비나 안개가 얼어 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있어 교통안전에 유의해야 한다.

강풍특보가 발효된 제주도 서부·동부에는 이날 오후까지 순간풍속 시속 70km(초속 20m) 이상의 매우 강한 바람이 불겠다.

풍랑특보가 발효된 동해 남부 해상과 제주도 해상, 남해 먼바다 등을 중심으로는 바람이 시속 30~70km(초속 8~20m)로 강하게 불고 물결이 1.5~4.0m로 매우 높게 일겠다. 남해 동부 바깥 먼바다와 제주도 남쪽 바깥 먼바다에는 물결이 5.0m 이상에 달하는 곳도 있겠다.

11일까지 동해안과 제주도 동부 해안에는 강한 너울이 유입돼 높은 물결이 백사장으로 밀려오거나 갯바위와 방파제를 넘는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~’보통’ 수준으로 예상된다.

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