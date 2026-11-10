트럼프 “젠슨 황 외도에 놀라…그는 상대가 스파이인 줄 몰랐다고”

도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 통화했다며 황 CEO가 상대 여성이 스파이인 줄 몰랐다고 해명했다고 전했다. 연방수사국(FBI)도 다른 사안과 관련해 이 문제를 들여다보고 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 백악관 브리핑룸에서 기자들과 문답하던 중 황 CEO 관련 의혹을 언제 처음 보고받았느냐는 질문에 “그 얘기를 들었을 때 무엇보다 놀랐다. 그를 아주 훌륭한 사람이라고 생각하기 때문”이라고 답했다.

지난 10월8일 미국 워싱턴 미국평화연구소에서 열린 ‘새로운 황금시대’ 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게 국가과학훈장을 수여한 뒤 함께 서 있다. 로이터연합뉴스

이어 “아무 문제가 없기를 바란다”며 황 CEO가 “크게 고통받고 있다”고 말했다. 특히 그의 아내와 가족을 언급하며 가족 때문에 더 힘들어하고 있다고 전했다.

기자가 보고 시점을 재차 묻자 트럼프 대통령은 “한동안 관련 이야기를 듣고 읽어왔다. 그리 오래되지는 않았다”고 답했다. 구체적인 시점을 묻는 추가 질문에는 “살펴보겠다”며 “FBI가 다른 사안과 관련해 이 문제를 들여다보고 있는 것으로 안다. 그가 잘 해결될 것으로 본다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 황 CEO와 직접 통화했다고도 밝혔다. 그는 “그가 괜찮은지 알아보려고 통화했다”며 “문제의 인물이 스파이인 줄 전혀 몰랐다고 했다”고 전했다. 이어 “나는 그의 말을 믿는다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 황 CEO 관련 정보가 담긴 국무부의 정보 메모를 확인했느냐는 질문에는 정보당국에 확인해 보겠다면서도 관련 내용이 언급됐을 수 있지만 “내게 별다른 영향을 미치지는 않았다”고 말했다.

앞서 황 CEO는 직원들에게 보낸 메시지에서 아내에게 부정행위를 했다고 인정하고 사과했다. 뉴욕타임스(NYT)는 황 CEO와 가까운 관계였던 앨리스 황이 중국에 정보를 전달한 중국 정보기관 자산으로 의심받고 있다고 보도했다. NYT는 트럼프 대통령이 약 1년 전 관련 정보를 보고받고도 별다른 조치를 하지 않았다는 의혹도 제기했다.

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