FBI요원·의원과도 부적절관계…美 흔들었던 中여성 스파이 사건

대만계 미국인인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관 첩자로 의심되는 여성과 불륜 관계였다고 시인하면서 과거 미국에서 발생했던 중국계 여성 스파이 사건이 다시 주목받고 있다.



9일(현지시간) 외신들에 따르면 1980년대 발생한 대표적인 사례는 중국계 미국인 사업가 카트리나 렁의 '이중 스파이' 사건이다.

중국 정부 대리인 활동 혐의로 붙잡힌 린다 쑨. AP연합뉴스

미 연방수사국(FBI)은 1982년 렁을 정보원으로 포섭했다. 중국 고위 인사들과 잘 알고 있다는 점이 FBI가 렁을 포섭한 이유였다.



FBI는 렁에게 암호명을 부여하고 18년에 걸쳐 170만달러 공작금도 건넸다.



하지만, 렁은 FBI 요원 2명과 내연 관계를 맺고 기밀을 빼냈고 중국 측에 전달했다. 그사이 FBI 내부에선 렁이 기밀을 빼돌린다는 경고음이 나왔지만, 불륜 관계였던 담당 요원은 이를 묵살했고 결국 렁은 2003년이 돼서야 체포됐다.



2010년대엔 중국 국적 여성인 크리스틴 팡 사건이 터졌다.



캘리포니아주립대 이스트베이 캠퍼스 중국인 학생회장이었던 팡은 정치자금 모금 행사를 통해 신예 정치인을 타깃으로 삼았다.



팡은 에릭 스월웰 전 연방 하원의원(민주당·캘리포니아)이 시의원이었던 시절부터 접근해 장기적인 관계를 구축했다.



스월웰은 2012년 연방 의회에 진출한 뒤 하원 정보위원회 위원까지 지냈다. 그사이 스월웰은 팡과 부적절한 관계를 맺었다. 팡은 2015년 FBI 수사가 시작되자 중국으로 도주했다.



2024년에는 뉴욕주(州) 주지사의 전 비서실 차장인 린다 쑨이 '중국 정부 대리인'으로 활동한 혐의로 수사당국에 체포됐다.



검찰은 쑨이 주 정부 근무 시절 대만 정부 대표의 미국 공무원 면담 시도를 방해하거나 뉴욕주 고위 관리의 방중을 주선하려 했다는 혐의를 적용했다. 쑨은 혐의를 부인하고 있으며 재판은 내년에 다시 열린다.

<연합>

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