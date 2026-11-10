“AI·세대 맞춤으로 일자리 뚫었다”…경기도, 대한민국 일자리 어워드 ‘4년 연속’ 수상

경기도가 세대 맞춤형 일자리 정책과 미래 첨단산업 인재 양성의 성과를 인정받아 ‘2026 대한민국 일자리 어워드’에서 과학기술정보통신부 장관상을 받았다. 2023년 행정안전부 장관상, 2024년 중소벤처기업부 장관상, 2025년 산업통상자원부 장관상에 이은 4년 연속 기관 수상이다.

9일 도에 따르면 이번 어워드는 양질의 일자리 창출에 기여한 지자체와 공공기관을 격려하는 자리였다. 전국 94개 기관이 경합을 벌인 끝에 경기도를 포함한 13개 기관이 선정됐다.

경기도 광교 청사

도는 저출생·고령화와 인공지능(AI) 확산 등 노동시장 구조 변화에 발 빠르게 대응한 ‘경기도형 미래 일자리 모델’을 선보여 최고 수준의 평가를 받았다.

도의 성과는 세대별 맞춤형 지원과 첨단 인프라 구축에서 빛났다. 청년층 대상 ‘경기청년 일자리 매치업 플러스’로 143명의 취업을 연계했고, ‘중장년 인턴십’은 836명을 지원해 89.7%라는 높은 정규직 전환율을 기록했다. 베이비부머 라이트잡 사업을 통해서도 649명이 일자리를 얻었다.

동시에 도는 26개 창업혁신공간 운영과 누적 1조5044억원 규모의 ‘G-펀드’ 조성을 통해 기업의 창업-성장-투자 전체 주기를 지원하며 체질을 강화했다.

바이오 전문인력 551명을 배출하는 등 AI·반도체·미래차·바이오 분야의 인재를 다각도로 양성하고, AI 기반 고용서비스 디지털 전환에도 박차를 가하고 있다.

서갑수 경기도 일자리경제정책과장은 “세대 맞춤형 지원과 미래산업 인재 양성, 기업 성장을 유기적으로 잇는 노력이 결실을 보았다”며 “앞으로도 사람과 기업, 일자리를 연결해 도민의 삶을 바꾸는 양질의 일자리 생태계를 넓혀가겠다”고 강조했다.

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