“AI가 생각 대신해선 안 돼”…경기도교육청, 초·중·고 사용 기준 제시

인공지능(AI) 기술이 교육 현장 깊숙이 침투하는 가운데 경기도교육청이 학생들의 사고력과 주도성을 보호하기 위해 초·중·고교 발달단계에 맞춘 AI 활용 기준안을 제시했다.

AI가 제공하는 정답에 과도하게 의존해 스스로 생각하는 힘이 퇴화하는 부작용을 막고, 올바른 디지털 소양을 길러주겠다는 취지다.

경기도교육청 광교 청사

경기도교육청은 9일 남부청사 대강당에서 교사·학부모·학생 등 교육공동체 400여명이 참석한 가운데 ‘AX(AI Transformation) 경기교육 대전환 공청회’를 열고 AI 시대 교육정책 가이드라인을 논의했다.

이날 발제자로 나선 김현철 연세대 교수(AX교육대전환위원장)는 “AI로 과제를 완성하는 것과 실제로 배우는 것은 엄연히 다르다”며 학령별 차등 가이드라인을 발표했다.

제시된 기준안에 따르면 초등학생은 범용 생성형 AI의 단독이용을 원칙적으로 제한하며, 교사의 감독 아래 검증된 교육용 AI만 한정적으로 활용하도록 했다.

중학생은 교사가 정한 수업 범위 안에서 제한적으로 사용하고 고등학생은 출처 명시와 이용 내역 공개, 결과물 검증을 전제로 조건부 활용을 허용하는 등 단계적 자율성을 부여하는 방식이다.

안민석 경기도교육감

이어진 토론에서 교사와 학부모들은 기초 역량 형성 시기 AI 오남용에 대한 우려를 표하며 기준 마련을 반겼다.

송린초 박효경 교사는 “문제 해결 능력을 갖추기 전 AI에 익숙해지면 자생적 사고력을 잃을 수 있다”고 지적했고, 일부 학부모도 “가정에서 AI 검색을 핑계로 기기를 잡고 정작 정보는 읽지 않는 사례가 많다”며 저학년 시기 단독 사용 제한의 필요성에 깊이 공감했다.

안민석 경기도교육감은 “우리 교육이 여전히 암기와 정답 찾기 중심의 낡은 체제에 머물러 있다”며 “경기도가 선제적으로 발달단계에 맞는 기준을 세워 AI 시대를 주도하는 미래 교육 모델로 대전환을 이루겠다”고 강조했다.

한편 도교육청미디어교육센터는 교사들의 AI·미디어 활용 수업 경험을 공유하는 ‘경기 CLASS LAB’을 가동하는 등 현장 교원들의 수업 역량 강화도 함께 추진하고 있다.

도교육청은 이번 공청회에서 수렴된 교육 현장의 다양한 의견과 교원 수업 연구 결과를 종합해 세부 실행 계획을 수립할 방침이다. 이를 토대로 내년 1월 개최되는 ‘AX 경기교육대전환 선포식’에서 AI 교육 가이드라인과 경기교육 미래 청사진을 발표할 예정이다.

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