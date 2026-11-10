“1위라고 방심하면 끝”…서울 삼성 김상식 감독이 승리 후에도 경계한 것 [잠실 현장]

[잠실=권준영 기자] 선두에 올랐다고 안심할 수는 없다. 프로농구 서울 삼성 김상식 감독은 수원 KT전 승리 뒤에도 선수들에게 긴장의 끈을 놓지 말라고 주문했다. 매 경기 위기의식을 갖고 임해야 한다는 게 그의 지론이다. 개막 9연승 이후에도 선두를 지키는 삼성의 버팀목에는 성적에 안주하지 않고 매 순간 집중력을 유지하려는 선수단의 태도가 자리하고 있다.

삼성은 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 홈경기에서 KT를 85-78로 꺾었다. 시즌 11승2패를 기록하며 선두를 지켰고, KT는 6승7패로 3연승을 마감했다.

프로농구 서울 삼성 김상식 감독이 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 수원 KT와의 경기에서 작전을 지시하고 있다. KBL 제공

프로농구 서울 삼성 김상식 감독이 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 수원 KT와의 경기에서 코트를 바라보고 있다. KBL 제공

경기가 끝난 뒤 취재진과 만난 김상식 감독은 승리 자체보다 선수들의 집중력과 위기 극복 과정에 주목했다. 전반 초반 두 자릿수 점수 차로 밀리자 벤치에서도 위기감을 느꼈지만, 선수들이 스스로 경기 흐름을 되돌렸다는 평가다.

김 감독은 경기 전부터 방심을 경계했다. 시즌 초반 좋은 성적을 거두고 있지만 전력에서 상대를 압도한다고 여겨서는 안 된다는 판단이었다. 앞선 맞대결에서 이겼다는 사실도 다음 경기의 승리를 보장하지 않는다며 선수들에게 긴장을 당부했다.

경기 후에도 메시지는 같았다. 김 감독은 “1쿼터에 점수 차가 10점, 11점까지 벌어졌을 때 저도 위기라고 생각했다”며 “계속 강조했던 부분인데 선수들이 스스로 극복해낸 것 같다”고 돌아봤다.

경기 운영의 중심에는 수비가 있었다. 김 감독은 선수들에게 수비 리바운드에 집중하면 이길 수 있다고 거듭 강조했다. 수비부터 안정시켜 상대의 공격 기회를 차단하는 데 무게를 둔 것이다. 다만 수비에 집중한 나머지 공격 전개가 원활하지 못했던 점은 보완할 과제로 짚었다.

김 감독이 더 중요하게 여긴 것은 선두라는 성적에 안주하지 않는 태도였다. 개막 9연승 이후 패배도 경험한 만큼 지금의 순위가 팀의 경쟁력을 보장해주지는 않는다는 생각이다. 매 경기 부족한 부분을 확인하고 다음 경기를 준비해야 한다는 게 김 감독의 일관된 주문이다.

그는 “우리가 1위를 하고 있지만 스스로 1위 전력이라고 생각하지 않고 정말 열심히 하고 있다”며 “오늘 경기를 잘했다고 만족하지 않고, 앞으로도 선수들에게 이런 점을 계속 강조할 생각”이라고 말했다.

프로농구 수원 KT 문경은 감독이 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 서울 삼성과의 경기에서 작전을 지시하고 있다. KBL 제공

KT 문경은 감독은 경기 초반 준비한 흐름을 끝까지 이어가지 못한 점을 아쉬워했다. 실수가 이어지면서 상대에게 빠른 공격 기회를 내줬고, 부상 변수까지 겹치자 팀 전체가 흔들렸다는 설명이다. 위기 상황에서 선수단이 함께 버텨내지 못한 점을 패인으로 꼽았다.

문 감독은 “초반까지는 준비한 대로 경기가 잘 풀렸다”면서도 “부상자가 계속 나오는 상황에서 조금 흔들리면 팀 전체가 크게 흔들릴 수 있는데, 그걸 이겨내지 못한 점이 아쉽다”고 말했다. 이어 “선수들에게 초반 경기력은 칭찬했지만, 이후에는 아쉬운 부분이 있었다”고 덧붙였다.

김 감독이 강조한 수비의 가치는 아시아쿼터 저스틴 구탕의 활약에서도 드러났다. 구탕은 32분56초를 뛰며 10점 10리바운드 6어시스트를 기록했다. 디플렉션 3개와 블록슛 2개도 보태며 공수 양면에서 존재감을 발휘했다.

특히 4쿼터에는 발목을 다쳐 코트에 쓰러졌다. 잠시 벤치로 물러나 치료를 받은 구탕은 약 1분 뒤 다시 코트에 투입됐다. 이후 KT 패리스 배스의 슛을 블록하고 공격자 파울까지 유도하며 상대의 추격을 저지했다.

프로농구 서울 삼성 저스틴 구탕이 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 한국농구연맹(KBL) 정규리그 수원 KT와의 경기에서 드리블을 시도하고 있다. KBL 제공

구탕은 경기 후 취재진과 만나 “순간적으로 좀 아팠다. 항상 다치는 발목이다. 트레이너 파트에서 잘 케어해줬다. 지금은 괜찮은 상태”라고 설명했다. 이날 승리에 대해서는 “값진 승리다. 이전 경기에서 패해서 더 값지다. 다 같이 팀으로 싸웠다. 특히 수비적인 부분이 잘 풀렸다”고 말했다.

그가 경기 내내 수비에 집중할 수 있었던 배경에는 김 감독의 믿음이 있었다. 구탕은 “항상 머릿속에 수비가 있다. 감독님이 자신감을 주셨다. 누구를 막든 잘 막을 거라는 믿음을 주신다. 코트 위 다른 선수도 마찬가지”라고 말했다. 이어 “항상 감독님이 수비를 강조하셔서 그걸 인식하고 뛴다”며 “올 시즌 수비왕을 한 번 해보고 싶다”고 포부를 밝혔다.

구탕의 역할은 수비에만 머물지 않는다. 이번 시즌에는 볼 핸들러로서도 비중을 넓히고 있다. KBL 입성 이후 평균 3개 안팎이던 어시스트는 올 시즌 평균 5.5개로 늘었다. 김 감독도 경기 후 한호빈과 구탕의 2대2 공격을 언급하며 “상대도 힘들어 보였다. 잘 맞아떨어졌다”고 평가했다.

구탕은 한호빈과의 호흡에 대해 “항상 자신 있다. (한)호빈 혼자 핸들러를 하면 안쓰러워 보였다. 그래서 도와주려고 노력하고 있다”고 말했다. 동료의 부담을 나누는 움직임이 공격 전개에서 새로운 선택지를 만들고 있다는 설명이다.

김 감독이 삼성의 전력을 낮춰 평가하는 데 대해서는 구탕이 다른 시각을 내놨다. 그는 “개인적인 기량을 보면 그럴 수 있지만 5대5 상황에서는 강팀으로 발전했다고 생각한다”고 말했다. 개인의 능력을 넘어 조직적인 움직임에서 팀의 경쟁력이 나온다는 자신감이다. 구탕은 동료들에 대한 평가도 잊지 않았다. 칸터를 “제일 잘하는 외국 선수”라고 치켜세웠고, 한호빈은 지난 시즌보다 가장 발전한 선수로 꼽았다. 이규태에 대해서는 국가대표 발탁을 바란다고 했다.

이날 삼성은 케렘 칸터가 27점 14리바운드로 공격을 이끌었고, 이관희와 한호빈이 각각 13점, 크리스 맥컬러가 11점을 보태며 득점을 분산했다. 칸터는 4쿼터에만 11점을 넣었다. KT는 배스가 39점 15리바운드 7어시스트를 기록했지만 팀 패배를 막지 못했다.

삼성은 2위 안양 정관장(9승4패)과의 격차를 2경기로 유지하며 선두를 지켰다. 김 감독이 강조한 위기의식과 구탕이 보여준 수비 집중력, 동료의 부담을 나누는 조직력이 시즌 초반 삼성의 상승세를 뒷받침하고 있다.

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