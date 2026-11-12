제주 해안에 핀 ‘노란 무궁화’… 탄소 흡수 숲으로 키운다 [지방 기획]

제주 서귀포시 성산읍 오조리에 있는 식산봉은 해발 약 66m의 나지막한 오름이다. 성산일출봉을 한눈에 볼 수 있는 식산봉은 바다와 직접 맞닿아 있어 육상과 해양 생태계가 교차하는 기수역(汽水域·바닷물과 민물이 만나는 곳) 환경을 품고 있다. 봉우리 일대에는 다양한 상록활엽수림이 우거져 있는데 이곳엔 우리나라 최대 규모의 ‘황근(黃槿) 군락지’가 형성돼 있다.

제주 서귀포시 식산봉에 자생하고 있는 '세미맹그로브' 대표 식물인 황근의 모습. 난대·아열대산림연구소 제공

황근은 무궁화과에 속하는 낙엽관목으로 이름에서 알 수 있듯이 ‘노란 무궁화’로 불린다. 6∼8월 여름철이면 선명한 노란색 무궁화 닮은 꽃을 피운다. 우리나라 제주도 해안가나 남부지역의 바닷물이 닿는 기수역 주변에 자생하는 희귀생물이다. 한때 멸종위기종이었으나 현재는 해제됐다.

황근은 염분에 강하고 바닷가 갯벌이나 조간대(밀물과 썰물에 의해 주기적으로 물에 잠겼다 드러나기를 반복하는 해안 지역) 인근에서 자라는 특성이 있어 ‘한국형 맹그로브’로 불린다. 아열대·열대지역의 맹그로브 숲처럼 해안 생태계를 지키고 탄소를 흡수하는 준(準·Semi)맹그로브 식물로 주목받고 있다.

식산봉의 황근 자생지는 기후변화 시대에 해안 생태계 보호와 탄소 흡수원 연구의 중요한 지표가 되고 있다. 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소는 해안 환경에 적응한 독특한 생존 전략을 지닌 ‘탄소 흡수원’인 황근을 이곳에 대거 생육시켜 해안 생태 기능 회복에 나서고 있다.

◆바다와 육지 사이, 숲이 산다

맹그로브는 열대·아열대 바닷가의 조간대에서 자라는 나무로 대표적인 ‘블루카본’(바다·연안 생태계가 저장하는 탄소) 생태계이다.

11일 난대·아열대산림연구소에 따르면 맹그로브 숲은 단위면적당 열대우림의 3∼5배에 이르는 탄소를 저장한다.

세미맹그로브는 바닷물이 닿는 해안에 살지만 늘 물에 잠기지는 않는, 맹그로브숲과 육지숲 사이의 ‘경계식물’이다. 일반 식물은 바닷물의 염분 때문에 뿌리가 썩거나 말라죽지만 맹그로브는 바닷물과 민물이 만나는 조간대 갯벌에서 자라고 높은 염분 농도와 주기적인 침수 속에서도 삼투압 조절을 하고 염분을 배출해 살아남는다.

제주도 서귀포시 대정읍 일대에 자생하고 있는 갯대추나무. 난대·아열대산림연구소 제공

제주의 황근 역시 끈질긴 생명력을 보여준다. 바닷물과 해풍의 높은 염도를 견뎌내는 강한 내염성으로 해안 생태계 최전선에 뿌리를 내린다. 우리나라엔 황근과 갯대추나무가 있다. 난대·아열대산림연구소가 황근·갯대추나무 외에 다정큼나무 등도 해양 탄소흡수원으로 생육해 실험했으나 염분이 높고 수분이 수시로 변하는 해안 환경과 갯벌 토양 속에서 뿌리가 버티지 못해 고사했다.

황근·갯대추나무는 모두 기후가 따뜻해지면 자랄 수 있는 범위가 달라지는 식물이라 앞으로 해안 환경이 어떻게 바뀌는지 알려주는 ‘기후변화 신호’ 역할도 한다. 연구소는 2022년부터 올해까지 1단계 연구로 세미맹그로브 숲의 탄소흡수원 가능성을 확인했다.

연구소가 지난 5년간 국내 처음으로 ‘제주형 세미맹그로브’인 황근과 갯대추나무의 탄소저장량을 추정했더니 황근은 1㏊당 약 16.0t의 탄소를, 갯대추나무는 약 14.0t을 저장한다. 이를 이산화탄소로 환산하면 각각 약 59t, 51t을 흡수하는 셈이다. 2단계 과제에서는 정밀하게 계산할 예정이다.

현재 두 나무가 자생하는 곳은 제주 해안뿐이지만 2100년에는 남해안 등 한반도 남부 해안까지 생육 적합지가 넓어질 것으로 예측된다. 부산시 기장군에 부산도시공사가 지난해 황근을 식재했으나 현재까지는 겨울을 한 번 나고 생육 중에 있다.

◆간척지가 새 탄소흡수원으로

난대·아열대산림연구소는 2027년부터 2031년까지 5년간 세미맹그로브의 탄소흡수계수(영구조사구를 해마다 측정해 1㏊가 1년에 흡수하는 양)를 만들고 폐염전·간척지 같은 연안 유휴지 중 어디에 심을지 기준을 세울 계획이다. 발아·이식·시비 조건 표준화와 온도·염분을 견디는 한계를 확인해 증식·재배 및 조성 기술매뉴얼도 구축한다.

제주도 역시 세미맹그로브 숲 조성에 적극적이다. 제주도는 ‘2035 탄소중립’ 목표 달성과 기후변화 대응을 위해 해안가 유휴부지에 황근을 활용한 전국 최초의 자생 세미맹그로브 숲을 조성하고 연구하고 있다. 지난해부터 2029년까지 약 140㏊ 규모에 이르는 세미맹그로브 숲을 조성할 예정이다.

국내 세미맹그로브 숲 조성과 탄소흡수원 연구가 중요한 이유는 아직 산림·해양 온실가스 통계에 잡히지 않던 흡수원이어서다. 세미맹그로브 흡수계수가 마련되면 새로 숲을 만들지 않아도 이미 있는 숲의 흡수량을 계산할 근거가 생긴다. 산림을 새로 만들 땅이 부족한 상황에서 유휴부지를 활용할 수 있다. 폐염전·간척지와 같은 연안 유휴지를 탄소흡수원으로 바꿀 수 있다.

조성 실패율도 적은 편이다. 해외 맹그로브 복원은 국내에 입지가 맞는 곳이 없어 실패하는 경우가 많으나 연구소는 심기 전에 적지를 판정해 실패율을 줄인다.

지역 노인일자리로도 적극 활용된다. 연구소는 한국노인인력개발원 제주지부와 느영나영복지공동체와 함께 지역 어르신들이 세미맹그로브와 해안 관목의 식물계절(잎·꽃·열매 시기)을 기록하고 종자를 수집할 수 있도록 시니어일자리를 만들고 있다.

최형순 난대·아열대산림연구소장은 “맹그로브 숲이 열대·아열대 해안선에서 파도를 막아주고 침식을 방지하듯 제주 해안에 군락을 이루는 황근 역시 해안가의 거친 바람과 염분 가득한 조수를 견디며 해안 모래땅의 유실을 막고 생태적 완충지대 역할을 수행한다”고 설명했다.

최 소장은 “황근은 지리적으로는 온대·아열대 경계에 있는 제주도에 자생하지만 ‘염분 적응성’과 ‘해안 생태계 방어’, ‘높은 탄소 흡수 효율’이라는 맹그로브 고유의 생태적 특성을 고스란히 담고 있어 기후변화 대응의 중요한 생물학적 자산으로 평가받고 있다”고 말했다.

◆최형순 난대·아열대산림연구소장 “‘기후변화 바로미터’ 제주 산림 연구 가치 커”

“제주는 한반도에서 기후변화의 영향이 가장 먼저 나타나는 지역입니다. 현재 제주 산림생태계에서 관찰되는 변화는 남해안과 내륙에서도 나타날 가능성이 크죠.”

최형순(사진) 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소장은 국가 산림·생태 정책에서 제주 난·아열대숲의 전략적 가치를 이렇게 설명한다.

지난달 29일 제주 서귀포시 식산봉에서 만난 최 소장은 “제주 산림생태계에서 연구된 자료는 앞으로 대한민국 산림생태계의 기후변화 적응 대책을 마련하는 중요한 기초자료로 활용될 수 있다”며 “다양한 기후대에 따른 식생을 한 지역에서 볼 수 있어 산림생태계의 변화를 관찰하고 연구할 수 있는 최적의 장소”라고 말했다.

제주는 해안 난대림부터 한라산 아고산대까지 해발 약 2000m 범위 안에 여러 기후대가 분포한다. 제주 산림은 자원으로서 가치도 높다. 최 소장은 “난대 수종은 앞으로 약용·화장품·목재·바이오 등 다양한 소재 개발에 활용될 수 있는 유망한 산림자원”이라면서 “기온이 상승하면 현재 제주에서 자라는 수종이 남부 지역의 주요 조림 수종이 될 수 있어 제주의 산림은 국가 산림자원의 유전자원 보존처로서도 의미가 있다”고 강조했다.

급격한 기후변화로 제주도 역시 생태계 교란을 피해 가진 못한다. 그동안 제주에서 보고되지 않았던 남방계 식물이 출현하고 있다. 지난해 7월 제주 한라산에서는 이전까지 발견되지 않은 미기록 난초가 처음 포착됐다. 가칭 ‘방울유령란’으로 명칭이 붙은 이 식물은 엽록소가 없는 부생식물로 ‘유령란’과 유사하기도 하다. 냉온대 및 아한대성 식물인 유령란과 달리 방울유령란은 일본과 중국 남부, 대만, 인도 등에 분포하는 아열대·열대성 식물이다. 연구소 관계자는 “기후변화의 가속화로 이 식물의 분포가 한반도 남단까지 확장된 것”이라고 설명했다.

기후위기는 생태계 교란에 그치지 않는다. 기온이 온화한 제주도도 병해충 습격을 받고 있다. 제주의 대표 수종인 담팔수는 산림병해충인 쇠락병으로 고사하고 있는 실정이고, 팽나무에 해를 가하는 노랑알락하늘소 등 새로운 해충도 확인되고 있다.

난대·아열대산림연구소는 장기 모니터링을 통한 산림생태계의 변화 확인, 기후변화 취약수종의 종자와 생명자원 확보, 난대상록활엽수 조림, 해안림 조성, 병해충 예찰·방제기술 개발 등을 핵심 과제로 추진하고 있다. 최 소장은 “기후변화는 제주지역 산림생태계에 심각한 영향을 끼치고 결국 사람들의 삶에도 부정적인 결과를 가져온다”며 “산림생태계의 변화를 장기적이고 지속적으로 관찰·연구하고 공동 대응체계를 마련하는 것이 시급하다”고 말했다.

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