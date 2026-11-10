李대통령 “내 친구 중에도 소방공무원 있다”…소방의날 맞아 격려 오찬 [청와대24시]

이재명 대통령은 9일 세종에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에 참석했다. 이 대통령은 기념사에서 “대한민국 소방은 한 치 앞이 보이지 않는 불길 속과 언제 무너질지 모르는 건물 안에서 국민의 생명을 구해내며 작은 신의 역할을 대신하는 영웅”이라며 깊은 감사의 뜻을 표했다. 또 지난 4월 완도 화재 현장에서 순직한 고 박승원 소방경의 자녀들을 향해 “여러분의 아버지는 무엇보다 소중한 사람의 목숨을 살리고 모두가 안전하게 살아가는 이 세상을 지키기 위해서 끝까지 임무를 다한 자랑스러운 대한민국의 소방관”이라며 “아빠에 대한 자랑스러운 마음을 늘 간직하며 앞으로도 각자의 꿈을 향해 씩씩하게 나아가길 바란다”고 했다.
이 대통령은 소방 인력 확충과 지휘체계 강화 방안 마련도 약속했다. 또 이를 위해 소방 재원을 안정적으로 확보하겠다고 했다. 무인 수상정 도입과 첨단 섬유 방화복 실용화 등 첨단 기술과 소방을 접목해 소방대원들의 안전도 강화하겠다고 덧붙였다.
처우, 근무 여건 개선도 약속했다. 이 대통령은 “올해 개원한 국립소방병원이 제복 입은 영웅들을 어느 곳보다 전문적으로 치료하는 병원이 될 수 있도록 지원하겠다”고 했고, 소방공무원들의 정신 건강을 위한 심신수련원 건립도 차질 없이 진행될 것이라고 했다.
① 李, 소방공무원 오찬 간담회에서 “왜 본청 근무 꺼리나” 질문
이 대통령은 기념식 후 세종시 소재 식당에서 소방공무원 7명과 오찬 간담회도 가졌다. 이 대통령은 참석자들을 향해 “내 친구 중에도 소방공무원이 있다”며 본청 근무를 꺼리는 이유를 물었다고 한다. 참석자들은 행정 업무보다 현장 활동에 대한 선호도가 높기 때문이라고 답한 것으로 전해졌다. 이 대통령은 또 산불 발생 시 산림청보다 소방이 먼저 현장에 도착하는지와 119 신고에 다양한 민원이 있지 않은지 등을 물었고, 참석자들은 과거보다 장난전화가 많이 줄었다고 답했다고 강유정 청와대 수석대변인은 밝혔다.
이 대통령은 소방공무원들의 헌신 덕분에 피해자와 사망자 등 인명피해가 많이 줄었다며 감사를 표한 것으로 전해졌다. 이날 간담회에 참석한 소방공무원 중에는 36년간 소방공무원으로 재직하고 올해 정년퇴직을 앞둔 김만종 소방령과 생후 50일 된 영아의 심정지 신고를 받고 영상통화로 심폐소생술을 지도해 생명을 구한 박정민 소방교가 포함됐다.
② 李, 우즈벡 최초 여성 상원의장 접견
이 대통령은 이날 오후에는 청와대에서 한국을 공식 방문 중인 탄질라 나르바예바 우즈베키스탄 상원의장을 접견했다. 나르바예바 의장은 우즈벡 최초의 여성 상원의장이다.
이 대통령은 작년 두 차례 정상 교류에 이어 올해 9월 제1차 한-중앙아시아 정상회의 및 미르지요예프 대통령의 국빈 방한을 계기로 한국과 우즈베키스탄이 더욱 특별한 전략적 동반자로 거듭나고 있다고 평가했다고 김성완 청와대 대변인은 밝혔다. 이 대통령은 나르바예바 의장에게 정상외교 결과가 구체적인 성과로 이어질 수 있게 우즈벡 의회 차원의 입법 지원과 충실한 합의이행에 힘써 줄 것을 당부했다.
앞서 9월 열린 양자회담에서 두 정상은 핵심광물 공급망, 교통 물류 연계성, AI·디지털 전환, 인적·문화 교류 등의 협력 확대에 합의한 바 있다. 이 대통령은 이날 2027년 수교 35주년 및 고려인 중앙아 정주 90주년을 맞아 ‘고려인 역사박물관’ 건립 등을 통해 공동의 역사·문화적 유산을 기념하고, 양 국민을 잇는 인적 교류를 더욱 활발히 추진하자고 제안한 것으로 전해졌다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지