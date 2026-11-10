李대통령 “내 친구 중에도 소방공무원 있다”…소방의날 맞아 격려 오찬 [청와대24시]

대통령의 하루는 곧 국정의 흐름이다. 한마디 발언과 하나의 일정, 작은 결정 하나에도 정부가 향하는 방향이 담긴다. ‘청와대 24시’는 대통령의 말과 대통령실의 움직임을 하루 단위로 정리해 독자들에게 전한다. 하루 동안 있었던 주요 발언과 정책, 현장의 분위기를 핵심만 간결하게 담았다. 오늘의 국정을 가장 빠르고 쉽게 읽는 기록이다.

이재명 대통령은 9일 세종에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에 참석했다. 이 대통령은 기념사에서 “대한민국 소방은 한 치 앞이 보이지 않는 불길 속과 언제 무너질지 모르는 건물 안에서 국민의 생명을 구해내며 작은 신의 역할을 대신하는 영웅”이라며 깊은 감사의 뜻을 표했다. 또 지난 4월 완도 화재 현장에서 순직한 고 박승원 소방경의 자녀들을 향해 “여러분의 아버지는 무엇보다 소중한 사람의 목숨을 살리고 모두가 안전하게 살아가는 이 세상을 지키기 위해서 끝까지 임무를 다한 자랑스러운 대한민국의 소방관”이라며 “아빠에 대한 자랑스러운 마음을 늘 간직하며 앞으로도 각자의 꿈을 향해 씩씩하게 나아가길 바란다”고 했다.

이 대통령은 소방 인력 확충과 지휘체계 강화 방안 마련도 약속했다. 또 이를 위해 소방 재원을 안정적으로 확보하겠다고 했다. 무인 수상정 도입과 첨단 섬유 방화복 실용화 등 첨단 기술과 소방을 접목해 소방대원들의 안전도 강화하겠다고 덧붙였다.

처우, 근무 여건 개선도 약속했다. 이 대통령은 “올해 개원한 국립소방병원이 제복 입은 영웅들을 어느 곳보다 전문적으로 치료하는 병원이 될 수 있도록 지원하겠다”고 했고, 소방공무원들의 정신 건강을 위한 심신수련원 건립도 차질 없이 진행될 것이라고 했다.

이재명 대통령이 9일 세종시 예술의전당에서 열린 '제64주년 소방의날 기념식'을 마치고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 청와대사진기자단

① 李, 소방공무원 오찬 간담회에서 “왜 본청 근무 꺼리나” 질문

이 대통령은 기념식 후 세종시 소재 식당에서 소방공무원 7명과 오찬 간담회도 가졌다. 이 대통령은 참석자들을 향해 “내 친구 중에도 소방공무원이 있다”며 본청 근무를 꺼리는 이유를 물었다고 한다. 참석자들은 행정 업무보다 현장 활동에 대한 선호도가 높기 때문이라고 답한 것으로 전해졌다. 이 대통령은 또 산불 발생 시 산림청보다 소방이 먼저 현장에 도착하는지와 119 신고에 다양한 민원이 있지 않은지 등을 물었고, 참석자들은 과거보다 장난전화가 많이 줄었다고 답했다고 강유정 청와대 수석대변인은 밝혔다.

이 대통령은 소방공무원들의 헌신 덕분에 피해자와 사망자 등 인명피해가 많이 줄었다며 감사를 표한 것으로 전해졌다. 이날 간담회에 참석한 소방공무원 중에는 36년간 소방공무원으로 재직하고 올해 정년퇴직을 앞둔 김만종 소방령과 생후 50일 된 영아의 심정지 신고를 받고 영상통화로 심폐소생술을 지도해 생명을 구한 박정민 소방교가 포함됐다.

② 李, 우즈벡 최초 여성 상원의장 접견

이 대통령은 이날 오후에는 청와대에서 한국을 공식 방문 중인 탄질라 나르바예바 우즈베키스탄 상원의장을 접견했다. 나르바예바 의장은 우즈벡 최초의 여성 상원의장이다.

이 대통령은 작년 두 차례 정상 교류에 이어 올해 9월 제1차 한-중앙아시아 정상회의 및 미르지요예프 대통령의 국빈 방한을 계기로 한국과 우즈베키스탄이 더욱 특별한 전략적 동반자로 거듭나고 있다고 평가했다고 김성완 청와대 대변인은 밝혔다. 이 대통령은 나르바예바 의장에게 정상외교 결과가 구체적인 성과로 이어질 수 있게 우즈벡 의회 차원의 입법 지원과 충실한 합의이행에 힘써 줄 것을 당부했다.

앞서 9월 열린 양자회담에서 두 정상은 핵심광물 공급망, 교통 물류 연계성, AI·디지털 전환, 인적·문화 교류 등의 협력 확대에 합의한 바 있다. 이 대통령은 이날 2027년 수교 35주년 및 고려인 중앙아 정주 90주년을 맞아 ‘고려인 역사박물관’ 건립 등을 통해 공동의 역사·문화적 유산을 기념하고, 양 국민을 잇는 인적 교류를 더욱 활발히 추진하자고 제안한 것으로 전해졌다.

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