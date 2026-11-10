‘스카프 아저씨’ 인기에… 남대문 인파관리 강화

서울 중구는 행정안전부의 ‘다중운집인파 관리시스템’ 관리지역에 남대문시장을 추가해 달라고 요청할 계획이라고 9일 밝혔다.



구에 따르면 남대문시장은 최근 관광객과 젊은 층 사이에서 체험형 쇼핑 명소로 인기를 끌고 있다.

사진=서울 중구청 제공

특히 재치 있는 입담으로 화제인 일명 ‘스카프 아저씨’의 점포 한양사에는 물건을 사려는 고객뿐 아니라 구경하는 사람까지 몰리고 있다. 인파가 몰리면서 한때 점포가 임시휴업에 들어갈 정도였다는 게 구의 설명이다.



이에 구는 남대문시장주식회사, 경찰 등과 협력해 현장 안전관리에 나섰다. 인파가 집중되는 구역을 중심으로 순찰과 모니터링을 강화하고, 보행에 지장을 주는 적치물을 정비하고 있다. 혼잡 시간대에는 직원 등 안전관리 인력을 배치해 통행 상황을 살핀다.



지난 6일에는 한양사 대표를 만나 현장 안전관리 방안을 논의했다.



구는 올해 연말 수요조사를 거쳐 2027년부터 남대문시장 일대를 관리지역에 포함하는 것을 목표로 하고 있다. 시스템을 통해 인파 밀집 상황을 상시 모니터링하고 위험 징후를 조기에 파악해 대응한다는 구상이다.



김길성 구청장은 “상인들은 안심하고 장사하고, 방문객들은 안전하고 편안하게 시장을 즐길 수 있도록 현장과 소통하며 더욱 세심하게 살피겠다”고 말했다.

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