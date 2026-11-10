스틸 주한미국대사 “민감한 대화 책임감 있게 다뤄야”

미셸 박 스틸 주한미국대사가 한·미동맹의 토대인 신뢰를 강조하며 약속을 이행하고 민감한 대화를 책임감 있게 다뤄야 한다고 밝혔다.



스틸 대사는 부임 100일을 맞아 주한미국대사관이 9일 공개한 유튜브 인터뷰 영상에서 “우리는 (다음 세대를 위해) 약속을 이행하고, 민감한 대화들을 책임감 있게 다루며, 동맹의 토대인 신뢰를 지켜야 할 책임이 있다”고 말했다. 이어 “다음 세대에게 미래를 설계할 수 있는 안보를 제공”해야 한다고 강조했다.

미셸 박 스틸 주한미국대사가 지난 10월 21일 서울 용산구 몬드리안 호텔에서 열린 주한미국상공회의소(암참) 초청 오찬 간담회에 참석해 발언하고 있다. 뉴스1

스틸 대사는 ‘민감한 대화’가 어떤 현안을 뜻하는지는 설명하지 않았다. 다만 약속 이행과 책임 있는 소통을 동맹의 신뢰를 유지하기 위한 과제로 함께 제시했다. 대사로서의 세 가지 목표로는 “한·미동맹 현대화, 경제적 기회의 확대, 역내 도전과제 해결을 위한 한국과의 협력”을 꼽으며 “신뢰와 소통 없이는 어느 것도 이룰 수 없다”고 밝혔다.



경제 협력에서는 한국이 얻을 이익을 구체적으로 설명해야 한다고 강조했다. 대미투자가 한국인에게 갖는 의미를 묻자 “충분히 할 수 있는 질문”이라며 조선업을 예로 들었다. 그는 “미국 조선소 경쟁력을 강화하고 한국 파트너 기업들에도 비즈니스 기회를 창출한다”며 “양국이 윈윈할 수 있다”고 말했다.



LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 한국 배터리 업체들도 거론하며 “미국 데이터센터에 전력을 공급하고, 태평양 양쪽에서 일자리를 창출한다”고 설명했다. 이어 소형모듈원자로(SMR) 등 원자력 협력에 대해서는 “한국은 건설과 중공업, 미국은 원자로 설계와 관련 서비스 및 폐기물 처리 등에 강점이 있다”고 말했다.



한·미·일 협력과 관련해서는 “세 나라 모두 서로 활용할 수 있는 강점을 갖고 있다”며 “정보를 공유하고 협력을 조율하면 공급 차질에 대응하고 공동의 안보 과제에 대처하는 데 도움이 된다”고 밝혔다. 영상은 서울 중구 대사관저 ‘하비브 하우스’에서 니콜라스 남바 주한미국대사관 공보공사참사관과의 대담으로 촬영됐다. 스틸 대사는 지난 7월30일 부임했다.

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