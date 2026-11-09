젠슨 황 외도 인정, ‘100조원 재산분할설’…법으로 따져보니

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 외도 사실을 인정하고 가족과 임직원에게 사과했다. 이후 국내에서는 이혼하면 재산분할액이 100조원을 넘을 수 있다는 말이 나온다.

갈라진 하트 모양의 배지와 달러 지폐 묶음. 이혼에 따른 재산분할은 혼인 중 형성한 공동재산을 기준으로 하며, 캘리포니아주는 외도 같은 과실 여부와 관계없이 균등 분할을 원칙으로 한다. 각자의 기여도 등에 따라 달라질 수 있다. unsplash

엔비디아 이사회는 8일(현지시간) 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다고 밝혔다. 이사회는 국가 안보나 회사 기밀이 침해됐다고 볼 근거는 현재 없다고 설명했다.

블룸버그는 5일(현지시간) 황 CEO의 순자산을 1509억달러로 추산했다. 9일 서울 외환시장 개장 환율 달러당 1363원을 적용하면 약 205조7000억원이고, 절반은 약 102조8000억원이다. 100조원설은 이 순자산 전액을 분할 대상으로 놓고 계산한 숫자다.

캘리포니아주 가정법은 이혼 때 공동재산을 균등하게 나누도록 한다.

부부가 따로 합의하면 달라질 수 있다. 공동재산은 보통 캘리포니아주에 주소를 두고 혼인 중 취득한 재산이다. 혼인 전 재산과 혼인 중 한쪽이 상속·증여받은 재산은 별도 재산으로 본다.

엔비디아가 5월 미국 증권거래위원회(SEC)에 낸 주주총회 자료에 따르면, 3월 23일 기준 황 CEO의 공시상 실질 보유 지분은 3.58%다.

여기에는 황 CEO와 배우자 로리 황이 공동 수탁자인 신탁의 주식이 들어 있다. 부부가 이사로 있는 재단의 주식도 공시 지분에 포함됐지만, 회사는 두 사람이 이 주식에 경제적 이해관계가 없다고 밝혔다.

창업자 이혼 과정에서 주식이 넘어간 사례도 있다. 2019년 제프 베이조스 아마존 창업자와 매켄지 스콧이 이혼하면서 스콧이 받은 아마존 지분은 발행주식의 약 4%, 당시 약 360억달러어치였다.

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