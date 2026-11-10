“보조금 막차 타자”…현대차·기아 10월 전기차 판매 2배 늘었다

글로벌 전기차 시장의 ‘캐즘(Chasm·일시적 수요 정체)’ 회복 흐름이 빨라지는 가운데 지난달 현대차와 기아의 전용 전기차 판매량이 전년 대비 2배 가까이 늘어났다. 보급형 라인업 확대와 보조금 정책 개편을 앞둔 이른바 ‘막차 수요’가 맞물린 결과로 풀이된다.

9일 현대차·기아 IR(기업설명)에 따르면, 지난달 양사의 전용 전기차(아이오닉·EV 시리즈) 총 판매량은 1만2267대로 전년 동월(6261대) 대비 95.9% 증가했다. 전월(7551대)과 비교해도 62.5% 늘어난 수치다. 올해 1∼10월 누적 판매량 역시 11만6159대로 전년 동기 대비 77.1% 증가했다.

기아 EV5. 현대차그룹 제공

특히 기아 EV 시리즈의 성장세가 독보적이었다. 기아의 10월 EV 시리즈 판매량은 8650대로 전년 동월 대비 110.1%, 전월 대비 73.6% 늘었다. 특히 EV5가 10월 한 달 동안에만 3558대 팔려 209.4%라는 높은 증가율을 기록했다. 이어 EV9(138.2%), EV3(119.5%), EV4(45.3%) 등 대형 라인업과 보급형 모두 고른 상승세를 나타냈다.

현대차 아이오닉 시리즈도 10월 국내에서 3617대가 판매되며 전년 동월 대비 68.8% 증가했다. 대표 모델인 아이오닉 5가 71.6% 늘어난 1903대를 기록했으며, 아이오닉 6(615대)와 아이오닉 9(1099대)은 각각 67.6%, 64.8% 증가했다.

현대차 아이오닉5. 현대차그룹 제공

이러한 국내 전기차 판매 급증은 보급형 라인업 다양화와 함께 정부의 보조금 개편 움직임이 작용했던 것으로 분석된다. 최근 정부가 2027년 국고보조금 100% 지급 상한 기준을 기존 5300만원에서 5000만원으로 하향 조정하는 방안을 추진함에 따라, 기준 변경 전 혜택을 받으려는 실수요가 10월에 집중됐기 때문이다. 지방자치단체 보조금 소진에 따른 조기 출고와 완성차 업체들의 자체 프로모션도 판매량을 견인했다.

업계에서는 향후 현대차그룹의 전기차 성장세를 이어갈 핵심 요인으로 세대 교체와 신차 출시를 꼽는다. 아이오닉 5, EV6 등 1세대 전용 전기차가 출시 주기상 부분 변경이나 차세대 모델 교체 시기에 진입한 만큼, 보급형 중심 시장 트렌드에 맞춘 신차 경쟁력이 향후 실적을 좌우할 전망이다.

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