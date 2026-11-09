7400원짜리가 3900원…버거킹 또 가격 역전, 직접 사먹어봤더니

와퍼 주니어보다 1100원 저렴…한 끼로 충분
불고기와퍼도 3900원…13일까지 1인 최대 5개
버거킹이 9일부터 와퍼를 3900원에 팔면서 와퍼가 와퍼 주니어보다 싸졌다.
지난 2월 가격 인상 이후 단품 기준 와퍼는 7400원, 와퍼 주니어는 5000원이다. 할인가는 정상가보다 3500원(약 47%) 낮고, 와퍼 주니어보다 1100원 싸다.
기자는 행사 첫날인 9일 저녁 서울 용산구 소재 한 버거킹 매장에서 와퍼와 불고기와퍼를 한 개씩 주문해 7800원을 냈다. 포장지에는 ‘불맛 Flame-Grilled WHOPPER’ 문구가 있었고, 주문번호 893과 포장 수량(1/2, 2/2)이 적힌 스티커가 붙어 있었다.
와퍼에는 참깨 빵 사이에 직화로 구운 쇠고기 패티, 양상추, 양파가 들어 있었다. 양상추가 빵 가장자리 밖으로 나올 만큼 많았다.
불고기와퍼에는 양상추와 양파가 들어 있었고, 두껍게 썬 토마토가 빵 밖에서도 보였다.
평소 즐겨 먹던 와퍼 주니어와 가장 크게 다른 점은 양이었다. 빵이 더 컸고 패티와 채소가 두꺼워 씹는 맛도 풍부했다. 와퍼 하나면 한 끼로 충분했다.
치즈와퍼는 4500원이고, 1인당 최대 5개까지 살 수 있다. 와퍼 5개를 사면 정상가 3만7000원 대신 1만9500원을 내 1만7500원이 절약된다.
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