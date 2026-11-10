양현석 따라 묻어뒀더니 2억5500만원 빌라가 20억대…무명 개그맨이 버틴 법

“사진은 찍지 마세요, 초상권이 있거든요~”

카메라 불이 꺼진 뒤에도 홀로 무거운 발걸음을 옮겨야 했던 시절의 풍경. 미키광수 SNS

한때 공중파 TV를 뜨겁게 달구며 온 국민의 귀에 박혔던 이 유행어의 주인공, 덩치 큰 개그맨 미키광수(본명 박광수). 그의 이름은 생소할지 몰라도 그가 툭 던지는 이 투박한 대사만큼은 한 번쯤 들어봤을 것이다. 웃찾사와 코미디빅리그의 거친 바닥을 구르며 샌드백처럼 온갖 구박을 온몸으로 받아내던 그가 최근 대중의 뒤통수를 얼얼하게 만드는 소식을 전해왔다. 카메라 불이 꺼진 무대 뒤에서 오랫동안 갖고 있던 낡은 빌라 한 채가 서울 원도심 재개발 광풍의 중심에 서며 20억원대 가치가 예상되는 서울 마포구 아파트 입주권을 거머쥘 ‘잭팟’의 주인공으로 떠오른 것이다.

단지 양현석을 따라했을 뿐이라는 그. 대체 뭘 어떻게 따라했길래 9년 전 벼랑 끝에서 2억5500만원짜리 빌라로 이런 대박을 터뜨릴 수 있었을까.

대중이 진짜로 궁금해하는 것은 연예인의 뜬구름 잡는 수입이 아니다. 방송인 미키광수가 어떻게 발로 뛰며 공인중개사의 1순위 연락처가 되었고 정보의 최전선에서 어떤 식으로 판을 읽어냈는지, 그 구체적인 발품의 과정이다.

2017년 당시 서울 연남동의 1억8000만원짜리 전셋집에 둥지를 틀고 있던 미키광수의 삶은 늘 불안의 연속이었다. 공개 코미디 무대의 흥망성쇠 속에서 언제 흔들릴지 모르는 예능인의 숙명을 안고 살아가던 그에게는 어떻게든 든든한 경제적 발판을 마련해야 한다는 절박함이 싹트고 있었다. 그러던 중 예능 프로그램에서 스쳐 지나듯 들었던 YG엔터테인먼트 양현석 대표의 에피소드가 그의 뇌리를 강하게 때렸다. 양현석이 부동산 중개업자들과 끈질긴 인연을 쌓으며 남들이 모르는 고급 정보를 직접 발로 뛰어 캐내듯, 미키광수 역시 방송에만 안주해서는 살아남을 수 없다는 것을 직감하며 부동산의 세계에 뛰어들었다.

화려한 대본 대신 인간관계를 자산으로 바꾸기 위해 매일 문턱이 닳도록 드나들었던 현장. 인공지능(AI)을 활용한 생성 이미지

그날부로 미키광수는 행동에 돌입했다. 동네 부동산 중개업소를 제 집처럼 드나들며 ‘코미디빅리그’ 방청권을 아낌없이 쥐어주고, 찾아오는 손님들과 기꺼이 기념사진을 찍어주며 공인중개사의 든든한 아군이 되었다. 단순한 팬 서비스 차원이 아니었다. 정보가 돈이 되는 부동산 시장에서 중개업자의 1순위 연락처가 되기 위한 치밀하고도 저돌적인 밀착 전략이었다. 사교성 좋은 연예인의 특기를 살린 것이 아니라, 철저하게 현장을 누비며 인간관계를 자산으로 치환한 셈이다.

누구나 지나치던 낡은 빌라의 오래된 현관 앞에서 포착한 의외의 기회. 세계일보 자료 이미지

기회는 준비된 자의 촉이 가장 예민할 때 찾아왔다. 연남동 전셋집을 비워줘야 할 시점이 다가올 무렵, 그와 각별해진 부동산 중개업소 대표가 조용히 귀띔했다. 성산동 일대에 성산역 개통 가능성이 은밀하게 돌던 그 시절, 같은 빌라 시세보다 무려 2000만원이나 낮게 나온 급매물이 시장에 풀렸다. 매도인이 주변 시세를 정확히 파악하지 못해 급하게 내놓은 물건이었다. 미키광수는 곧바로 현장으로 달려가 매물의 가치를 직접 확인했고, 그 자리에서 매수를 결심했다.

여기서 끝이 아니었다. 끈끈한 신뢰를 쌓아온 중개업소 대표는 매도인과의 막판 협상 테이블에서 500만원을 추가로 깎아내는 데 결정적인 역할을 했다. 그렇게 해서 최종적으로 매수한 금액이 바로 2억5500만원이었다. 전용면적 15.6평, 대지 지분 8.57평 규모의 방 3개짜리 다세대주택은 그렇게 그의 손에 들어왔다. 화려한 투자 기법이나 수십억의 대출 레버리지가 아니라, 사람의 신뢰를 얻고 급매물의 진가를 알아보는 날카로운 눈썰미가 만들어낸 합작품이었다.

시간이 흘러 2026년 현재, 미키광수가 묻어둔 그 빌라가 위치한 성산동 일대는 재개발 추진 구역으로 지정되며 분위기가 완전히 달라졌다. 인근 시세만 해도 6억원에서 7억원 선을 가볍게 웃돌고 있다. 하지만 시장과 전문가들이 진짜 주목하는 대목은 따로 있다. 바로 서울 원도심 정비사업의 핵심 승부처인 대지 지분이다.

부동산 전문가인 김인만 소장의 분석에 따르면, 서울의 빌라 시장에서 대지 지분이 8.5평을 넘어간다는 것은 감정평가에서 엄청난 프리미엄을 확보한다는 뜻이다. 재개발 사업에서 기존 주택의 가치를 매기는 감정평가액, 즉 권리가액이 높을수록 향후 조합원이 새 아파트를 분양받을 때 내야 하는 수억원의 추가 분담금을 극적으로 줄일 수 있다. 성산동 재개발 구역이 정비사업의 최종 능선을 넘어 신축 전용면적 84㎡, 즉 국민평형 아파트로 완공될 경우 그 가치는 단순히 7억원에 머무는 것이 아니라 20억원대 고지에 안착할 것이라는 전망이 나오는 이유다.

물론 장밋빛 환상에만 도취될 수는 없다. 재개발이라는 거대한 정비사업은 구역 지정부터 조합설립인가, 사업시행인가, 관리처분계획이라는 수많은 관문을 통과해야 하는 장기 레이스다. 최근 급등한 공사비 여파로 전국 곳곳의 조합들이 시공사와 마찰을 빚고, 내부 갈등으로 사업이 수년씩 지연되는 일이 부지기수다. 미키광수 역시 추진위원회 내부의 복잡한 이해관계와 갈등 속에서 일부러 관련 커뮤니티나 뉴스의 관심을 끊고 지낼 정도로 마음고생을 겪고 있다고 털어놓았다. 20억원대라는 최종 가치가 당장 통장 잔고에 찍히는 현금이 되는 것은 아니라는 뜻이다.

요행 대신 성실하게 뿌려둔 씨앗이 비바람을 견뎌내고 마침내 마주한 시간의 결실. 세계일보 자료 이미지

그럼에도 불구하고 미키광수의 이번 성과는 강렬한 메시지를 던진다. 2005년 SBS 8기 특채 개그맨으로 데뷔해 웃찾사의 무대와 코미디빅리그의 거친 현장을 거쳐 이제는 유튜브와 전국 방방곡곡의 행사장을 누비고 있다. 거구의 몸으로 사람들을 웃기던 그가 묵묵히 쌓아 올린 현장의 감각과 발품의 루틴은, 투자가 무엇인지 길을 잃은 현대인들에게 또 하나의 해답이 된다. 요행을 바라며 요란하게 움직이는 자는 시장에서 도태되지만, 일상 속에서 성실하게 정보의 씨앗을 뿌리고 기다린 자는 결국 성취를 마주한다는 사실을 그는 몸소 증명해 보였다.

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