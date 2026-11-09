김산 무안군수 “지원 약속 명문화되면 군공항 이전 주민투표”

김산 전남광주 무안군수가 광주 군공항 이전과 관련해 정부와 자치단체의 지원 약속이 명문화될 경우 주민투표를 통해 군민의 뜻을 묻겠다고 공식 입장을 거듭 밝혔다. 특히 광주 반도체 클러스터와의 상생 발전 의지를 내비치며 무안을 반도체 거점으로 육성하겠다는 구상을 제시했다.

김산 무안군수. 무안군 제공

김 군수는 9일 보도자료를 통해 “군공항 이전을 반대하는 것이 아니라 군민과 약속한 원칙을 지키는 것”이라며 “광주 반도체 클러스터를 환영하고, 무안도 반도체 거점으로 키워 함께 성장하겠다”고 강조했다. 이어 “정부의 약속이 명문화되면 군민의 뜻을 충실히 묻고, 무안의 새로운 100년을 군민과 함께 열겠다”고 덧붙였다.

그동안 무안군은 군공항 이전을 전제로 △광주 민간공항 무안 우선 이전 △1조원 규모 지원 △국가 차원의 인센티브 제공 등 3대 선결 조건을 요구하며, 이전 자체를 반대하는 것이 아니라 군민이 납득할 수 있는 실효성 있는 지원 대책 마련을 촉구해 왔다. 이번 발언은 이전 논의의 핵심이 단순 반대가 아닌 정부·지자체 간의 신뢰 확보와 실질적인 지역 발전 담보에 있음을 분명히 한 것으로 풀이된다.

국방부는 앞서 지난 8월 무안군 망운면 일대를 광주 군공항 이전 후보지로 선정한 바 있다. 이후 국방부와 전남광주통합특별시, 무안군은 태스크포스(TF)를 구성해 이전 주변 지역 지원계획 등을 논의해 왔으나, 내부 이견을 완전히 좁히지 못하면서 당초 10~11월 추진하려던 주민투표 일정이 지연되고 있다.

이와 관련해 민형배 전남광주통합특별시장은 앞서 통합상황점검 회의에서 올해 안에 주민투표가 원활히 추진될 수 있도록 전담 특별대책팀을 구성하라고 지시하는 등 돌파구 마련에 나섰다.

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