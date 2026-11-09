대전 유성 온천교 16일부터 트램 공사…2028년 6월 말까지 교통 통제

대전 유성구 온천교가 도시철도 2호선 트램 건설공사로 16일부터 교통 통제에 들어간다.

대전시는 트램 운행에 필요한 구조적 안전성을 확보하기 위해 유성구 대학로 온천교(구교) 개축 공사에 들어간다고 9일 밝혔다.

대전도시철도 2호선 7공구 온천교(구교) 개축 착수 현장 모습. 대전시 제공

공사 구간은 온천교 일원 150ｍ의 왕복 10개 차로 중 4개 차로이다. 차량 통행은 16일부터 2028년 6월 30일까지 1년8개월간 통제된다. 온천교의 일일 차량 통행량은 2만대이다.

온천교는 기존 구교를 철거하고 연장 64.425ｍ, 폭 10ｍ 규모로 새롭게 설치된다. 신교는 기존대로 유지한다.

지난달 15일 대동교를 시작으로 19일 통행량 최대인 대덕대교가 통제에 들어간 데 이어 온천교까지 장기간 통제됨에 따라 시내 교통 대란은 불가피할 전망이다.

시는 교통량 분산을 위해 주변 우회도로 정보를 안내하는 한편 주요 교차로에 교통경찰과 모범운전자 등 교통 관리 인력을 배치해 꼬리물기 등 행위를 단속할 방침이다.

대전도시철도 2호선 7공구 온천교(구교) 개축 착수 통제구간 및 우회도로 안내도. 대전시 제공

대전도시철도 2호선 7공구 온천교(구교) 개축 착수 위치도. 대전시 제공

교통 상황에 따라 교차로 별 신호 시간을 탄력적으로 조정하고 시·구 및 산하기관, 지역 기업체, 충남대, 자운대 등을 대상으로 유연근무제와 통근버스 이용을 지속해 독려할 예정이다.

공사 구간 주변과 주요 환승 지점에는 공영자전거 타슈 임시 대여소와 개인형 이동장치(PM)를 재배치하기로 했다.

앞으로 통행 속도를 살피면서 시내버스 증차와 천변도시고속화도로 통행료 감면 등도 추진한다.

최원석 대전시 도시철도건설국장은 “온천교 개축공사는 트램의 안전한 운행과 교량의 구조적 안전성을 확보하기 위해 꼭 필요한 공사”라며 “시민 여러분은 가급적 주변 우회도로와 대중교통을 이용하는 등 협조해달라”고 당부했다.

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