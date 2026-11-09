"K-POP·K-컬처 체험 만끽"... 인천공항 ‘스카이 페스티벌’ 2만명 성황

인천국제공항공사는 인스파이어 아레나 및 볼룸에서 열린 ‘2026 인천공항 스카이 페스티벌’이 약 2만 명의 국내외 관객이 참여한 가운데 성공적으로 마무리됐다고 9일 밝혔다.

지난 2004년부터 개최돼 올해 21회를 맞은 스카이 페스티벌은 전 세계 유일의 공항 복합 문화축제로 자리매김했다. 지난 7일부터 이틀동안 열린 올해 행사는 ‘인천공항에서 시작되는 K-Vibe’를 주제로 K-POP 공연과 다양한 K-컬처 전시·체험 프로그램을 결합해 국내외 관람객들에게 특별한 문화 경험을 선사했다.

특히 올해는 K-POP 아티스트 라인업을 확대하고 한국관광공사, 인천관광공사, 국가유산진흥원 등 국내 문화·관광 분야 주요 기관 및 다양한 브랜드와 협업해 축제 콘텐츠를 한층 풍성하게 구성했다.

7일부터 이틀간 인천 인스파이어 아레나에서 진행된 ‘2026 스카이페스티벌’ K-POP 공연장 전경.

7일과 8일 양일간 진행된 K-POP 공연에는 국내외 정상급 아티스트들이 출연해 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다.

첫째 날인 7일에는 에픽하이(Epik High), 비비(BIBI), 킥플립(KickFlip), 티엔엑스(TNX), 하입프린세스(H//PE Princess)가 무대에 올라 다채로운 장르와 개성 넘치는 퍼포먼스를 선보였다.

둘째 날인 8일에는 싸이(PSY), 포레스텔라(Forestella), 자이언티(Zion.T), 김나영(KIM NA YOUNG), 싸이커스(xikers), 하츠웨이브(hrtz.wav), 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)가 출연해 축제의 마지막을 화려하게 장식했다.

K-POP 공연이 진행된 인스파이어 아레나 인근 볼룸에는 300석 규모의 생중계 관람석도 제공돼 공연장 외부에서 자유롭게 공연을 관람하며 축제의 열기를 함께 즐길 수 있었다.

K-POP 공연 외에 K-관광·드라마·뷰티·푸드·예능 등 다양한 한국 문화를 경험할 수 있는 20여 개의 체험·전시부스도 마련돼 국내외 관람객들의 인기를 끌었다.

인천 인스파이어 볼룸에서 진행된 ‘2026 스카이페스티벌’ 부대행사장 전경.

한국관광공사와 인천관광공사는 국내 대표 관광지와 인천의 지역 관광자원을 홍보하고, 국가유산진흥원은 전통문화 상품을 선보이는 등 한국 관광·문화의 매력을 알렸다.

또 ‘개항로 인절미’, ‘인천 앞바다 첫 사이다’ 등 인천 지역 브랜드와 함께 인천의 특색 있는 관광·문화 콘텐츠를 소개했다. 이를 통해 지역 고유의 매력을 국내외 관람객에게 전달하고 지역 상생을 실천하며 행사의 사회적 가치와 의미를 더했다.

이 외에 한복 등 전통문화 체험, 응원봉 만들기, 업사이클링 체험, K-뷰티 브랜드 체험, K-푸드 시식·판매 등 다양한 참여형 프로그램을 운영해 관람객들이 단순히 공연을 관람하는 것에서 나아가 입체적으로 체험하고 즐길 수 있도록 했다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “올해 인천공항 스카이 페스티벌을 풍성한 축제의 장으로 만들어 주신 국내외 관람객과 아티스트, 협력기관 및 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “이번 축제를 통해 인천공항이 단순한 교통 거점을 넘어 한국의 문화와 관광을 세계에 알리는 글로벌 문화 플랫폼으로서의 기능할 수 있음을 다시 한번 확인했다”고 말했다.

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