제주도, 본예산 첫 ‘8조 원 시대’ 열다

제주도가 민생경제 회복과 미래 성장에 중점을 둔 역대 최대 규모의 예산안을 편성해 도의회에 제출했다.

제주도는 ‘도민 체감 민생경제 회복, 미래 성장’을 기치로 내걸고, 전년 대비 2532억원(3.25%) 증가한 8조406억원 규모의 2027년도 예산안을 확정해 제주도의회에 제출했다고 9일 밝혔다. 제주도 본예산이 8조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

제주도청 전경. 제주도 제공

회계별로는 일반회계가 전년 대비 3090억원(4.86%) 증가한 6조6670억원, 특별회계는 공기업특별회계 및 기타특별회계 사업 마무리 등에 따라 558억원(3.90%) 감소한 1조3736억원으로 편성됐다.

내년도 예산안은 민선 9기 위성곤 도정의 핵심 정책을 반영한 첫 예산으로, 민생경제 회복과 기본사회 실현, 인공지능(AI) 대전환 등 미래 성장동력 확보에 초점을 맞췄다. 민선 9기 도정의 7대 정책 목표 실현을 위한 재정 설계도로, 제한적인 세수 여건 속에서도 국비 2조4226억원(역대 최대)을 확보하고 강도 높은 지출 구조조정을 단행했다. 특히 지방채 발행 규모를 전년 대비 2500억원(55.6%) 대폭 축소한 2000억원으로 편성해 재정건전성 회복 기조를 확고히 했다.

분야별로는 사회복지 예산이 2조1086억원으로 전체의 26.2%를 차지해 가장 많았다. 올해보다 비중이 0.9%p 늘었다.

농림해양수산 분야에는 8261억원, 산업·중소기업·에너지 분야에는 4003억원을 편성해 전체 예산의 10.3%와 4.98%를 각각 차지했다.

반면 문화·관광 분야는 3280억원으로 전체 예산에서 차지하는 비중이 올해보다 1.54%p 낮아졌고, 국토·지역개발 분야도 2622억원으로 비중이 1.53%p 줄었다.

주요 사업을 보면 민생경제 회복을 위해 지역화폐 탐나는전 발행에 320억원, 소상공인·중소기업 경영안정 지원에 380억원, 금융포용기금을 통한 가계대출 이자 지원에 30억원을 배정했다.

농어민 수당 270억원, 농업 공익직불제 582억원, 청년농업인 영농정착 지원 78억원 등 1차산업 소득안정 사업도 추진한다.

기본사회 분야에는 청년 월세 지원 74억원, 혼인지원금 28억원, 아이맞이 지원금 103억원, 손주돌봄수당 24억원 등을 편성했다.

미래산업 분야에서는 지능형 마을 확산·보급에 136억7000만원, 인공지능 데이터센터 관련 산업 육성에 14억원을 배정했다.

기후·에너지 분야에는 전기자동차 구매 보조금 1290억원, 생활 속 열펌프 보급 211억6000만원, 자원순환 시설 조성 등에 예산을 투입한다.

도민 인공지능 서비스 이용료 지원 시범사업에도 10억원을 새롭게 편성했다.

도는 어려운 재정 여건 속에서도 국고보조금 등 국비를 올해보다 1883억원(8.4%) 증가한 역대 최대 규모인 2조4226억원을 확보했다고 설명했다.

지방교부세도 2조2804억원으로 올해보다 3103억원(15.8%) 늘어날 것으로 예상했다.

양제윤 제주도 기획조정실장은 “2027년 예산안은 도민과 약속한 민선 9기 도정정책 본격 추진을 위한 실천계획을 담고 있다”며 “도의회와 소통하고 협력해 도민의삶을 더욱 촘촘하게 지키고, 제주의 미래를 바꾸는 일에는 과감하게 투자하겠다”고 말했다.

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