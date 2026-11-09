‘상표권 등록무효’ 대법원 판결에도 버젓이 영업…티르티르, 형사고소 당해

화장품 브랜드 ‘티르티르(TIRTIR)’가 3년 전 상표등록 무효 판결을 받고서도 버젓이 영업하다 고소 당했다.

9일 관련 업계에 따르면 귀금속·주얼리 브랜드 ‘티르리르(TirrLirr)’의 상표권자인 신라보석은 이달 초 지식재산처 상표특별사법경찰과에 티르티르 법인과 창업자, 전·현직 대표이사 등 5명을 부정경쟁방지법위반 등의 혐의로 고소했다.

앞서 대법원은 2023년 7월 ‘두 상표가 생김새는 다르지만 발음이 비슷해 소비자가 상품 출처를 혼동할 우려가 있다’며 상표등록 무효 판결을 내렸다.

신라보석은 2014년 ‘티르리르’ 브랜드를 인수한 뒤 귀금속·액세서리 판매에 사용해왔다.

그러나 2017년 5월 티르티르가 화장품 브랜드로 상표등록을 하면서 문제가 불거졌다.

신라보석은 티르리르 비슷한 브랜드 이름과 영업표지가 상품과 영업 출처에 혼동을 일으킨다며 특허법원에 상표등록 무효 소송을 냈다. 특허법원은 2019년 9월 ‘티르리르’와 ‘티르티르’가 호칭상 매우 유사하고 티르티르는 부당한 이익을 얻거나 선사용상표 사용자인 신라보석에게 손해를 입히려는 부정한 목적으로 사용되는 상표라고 판단해 신라보석 손을 들어줬다.

2023년 7월 대법원 역시 같은 이유로 원고 승소 판결을 내렸다.

그러나 티르티르는 대법원 판결 이후에도 공식 온라인몰과 네이버 스마트스토어, 오프라인 판매점 등에서 영문명 ‘TIRTIR’와 국문명 ‘티르티르’를 병행 표기하며 판매하고 있는 것으로 확인됐다.

신라보석 측은 “티르티르가 상표등록이 무효로 확정된 이후에도 3년 넘게 위 상표를 사용하며 영업을 지속하고 있다”며 “단순한 상표 유사성 논란을 넘어 부정경쟁행위로 볼 수 밖에 없어 형사책임을 묻게 됐다”고 밝혔다.

이번 지재처 특사경 형사고소로 티르티르 모회사 구다이글로벌의 기업공개(IPO)와 상장 추진에 부담으로 작용할 수 있을 것이란 관측이 나온다.

구다이글로벌은 ‘조선미녀’, ‘스킨1004’, ‘스킨푸드’ 등 한국 뷰티 브랜드를 보유한 기업으로 2024년 티르티르를 인수했다. 티르티르는 구다이글로벌의 외형 성장을 견인하는 핵심 계열사 가운데 하나로 꼽힌다.

올해 2월 구다이글로벌은 미래에셋증권과NH투자증권, 씨티, 모건스탠리 등을 상장 주관사로 선정하는 등IPO를 추진하고 있다. 지난해 연결 기준 매출은1조4718억원이며 기업가치는 10조원에 이른다는 전망도 나온다.

법조계의 한 인사는 “부정경쟁방지법위반 등의 혐의에 대한 수사 결과에 따라 티르티르의 기존 브랜드 사용에 제약이 발생하거나 추가적인 법적 분쟁이 확대될 경우 구다이글로벌의 실적 전망과IPO 기업가치 산정에도 불확실성이 커질 수 있을 것”이라고 말했다. 한편 티르티르는 일본 특허청에도 동일한 상표를 출원, 등록했으나 일본 법원으로부터 부정한 목적이 있다는 이유로 등록무효 판결을 받은 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지