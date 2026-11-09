환경미화원 사망사고…청주시 “후면 탑승 금지·저상차량 확대”

충북 청주시가 청소 수거 차량 후미 발판에 타고 있던 20대 기간제 환경미화원이 숨진 사고와 관련해 후면 탑승 금지 등 긴급 안전조치에 나섰다.

이장섭 청주시장은 9일 임시청사에서 열린 주간업무보고회에서 “시민을 위해 맡은 바 업무를 수행하다 안타까운 사고로 유명을 달리한 환경미화원에게 깊은 애도를 표한다”며 “유가족께도 진심 어린 위로의 말씀을 전한다”고 밝혔다. 이 시장은 이어 “이번 사고를 계기로 작업환경과 안전관리 체계를 전반적으로 되돌아보고, 실효성 있는 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

9일 충북 청주시 임시청사에서 열린 주간업무보고회에서 이장섭 청주시장이 환경미화원 사망사고 관련 안전 대책 등을 당부하고 있다. 청주시 제공

특히 차량 탑승과 이동 과정의 위험을 지적했다. 이 시장은 “차량 외부 발판을 단순히 제거하는 것만으로는 안전 문제를 근본적으로 해결하기 어렵다”며 “미화원들이 안전하게 탑승해 이동할 방안을 조속히 마련하라”고 지시했다.

유가족 지원도 주문했다. 이 시장은 “고인의 고용상 지위에 따른 제도적 제약이 있더라도 시민을 위해 일하다 불의의 사고를 당한 만큼 시 차원에서 최선을 다해달라”며 장례 절차를 비롯한 실질적 도움을 당부했다.

시는 이날 별도 자료를 내고 구체적인 재발 방지 대책을 공개했다. 시는 우선 청소차량 후면 탑승 금지 등 긴급 안전조치를 시행했다. 현장점검도 강화해 안전수칙 준수 여부는 물론 작업자가 안전하게 이동하고 승하차할 수 있는 여건까지 살펴 보완할 방침이다.

사고 경위와 원인을 밝히는 관계기관 조사에도 성실히 협조하기로 했다. 조사에서 드러난 안전관리상 미비점은 재발 방지 대책에 반영하기로 했다.

소속 부서가 매월 진행하는 안전보건교육은 현장 작업과 연계해 실시한다. 차량 이동과 승∙하차 등 수거작업 과정의 위험요인을 중심으로 안전한 작업 방법을 안내하고 현장 이행 여부도 점검한다.

작업환경 개선을 위한 ‘한국형 저상청소차량’ 도입도 확대한다. 5t 규모의 이 차량은 운전석과 적재함 사이에 낮은 탑승 공간이 마련돼 승하차가 쉽다. 무릎과 허리 등 근골격계 부상 예방에도 효과적이다. 시는 지난해 4대, 올해 5대를 확보했으며 내년에는 14대를 추가 도입할 계획이다.

수거인력과 차량 부족 문제를 해소하기 위한 수거체계 조정도 추진한다. 시는 ‘2027~2029년 생활폐기물 수집운반 대행구역 조정 및 원가산정 용역’을 마치고 직영 수거구역 일부를 민간대행 구역으로 조정하는 방안을 마련했다. 이에 따라 민간대행 부문의 차량과 인력을 추가 확보하고 관련 예산 60여억원을 늘릴 예정이다. 직영과 민간대행 현장의 안전관리 실태도 점검해 인력·차량 확충이 실질적인 안전 확보로 이어지도록 한다는 구상이다.

시 관계자는 “사고 원인과 현장의 위험요인을 면밀히 살펴 현장 안전관리를 강화하겠다”며 “안전한 작업환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

앞서 지난 5일 오전 5시20분쯤 청주시 청원구 사천동 한 도로에서 A(60대)씨가 몰던 2.4t 화물차가 앞서가던 청소 수거 차량을 들이받았다. 이 사고로 차량 후미 발판에 타고 있던 시 소속 기간제 환경미화원 B(20대)씨가 숨졌다.

경찰은 사고 경위를 조사하고 있다. B씨의 정확한 사망원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 예정이다. 청주고용지청 등 관계기관은 시의 산업안전보건법 위반과 업무상 과실치사 여부 등을 검토하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지