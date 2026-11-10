“아내에게 충실하지 못했다” 젠슨 황의 불륜 고백… 빌 게이츠·베이조스도 겪은 사생활 파문 [이슈+]

세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 최고경영자(CEO)의 불륜 파문으로 주가 급락을 겪었다. 9일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전 거래일보다 4.27% 하락한 178.67달러에 마감했다. 하루 만에 시가총액 약 1921억달러가 증발한 셈이다.

같은 날 나스닥지수가 2.74% 상승하고 주요 반도체주들이 강세를 보인 것과 대조적이다. 엔비디아 주가는 장중 한때 170.24달러까지 떨어졌다. 젠슨 황 CEO의 거취와 미국의 대중국 반도체 수출 통제에 미칠 영향을 둘러싼 우려가 투자심리에 부담을 줬다.

중국 정보기관 연루 의혹을 받는 앨리스 황(왼쪽)이 2025년 5월22일 대만 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 어깨에 팔을 두르고 대화하고 있다. 대만 연합보 캡처

황 CEO는 8일(현지시간) 엔비디아가 공개한 직원 대상 메시지에서 “아내에게 충실하지 못했다”며 “내 행동으로 아내와 자녀들에게 상처를 줬다. 내가 한 일에는 어떤 변명도 할 수 없다”고 사과했다.

상대 여성은 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 전직 고위 임원 앨리스 황이다. 뉴욕타임스(NYT)는 미국 정보당국이 그를 중국 국가안전부(MSS)에 포섭된 인물로 판단했다고 보도했다. 미국 당국은 메가스피드가 수출 통제 대상인 첨단 반도체의 중국 반입에 관여했는지도 조사해 왔다. 중국 외교부는 관련 첩보 의혹을 근거 없는 비방이라고 반박했다.

엔비디아 이사회도 8일(현지시간) 독립 사외이사들로 구성된 위원회가 외부 법률 전문가의 도움을 받아 관련 의혹을 조사한다고 발표했다. 다만 “국가안보나 기업 기밀이 침해됐다고 믿을 만한 근거는 현재 없다”고 밝혔다.

세계적인 기업인의 사생활 논란이 기업의 경영과 법적 문제로 이어진 사례는 이전에도 있었다.

빌 게이츠 마이크로소프트 창업자(왼쪽부터), 제프 베이조스 아마존 창업자, 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO), 최태원 SK그룹 회장. 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 사용해 제작한 사진. ChatGPT 생성

마이크로소프트 창업자 빌 게이츠와 멀린다 프렌치 게이츠는 오랫동안 금실 좋은 부부로 알려졌다. 1987년 마이크로소프트에서 만나 1994년 결혼한 두 사람은 세계적인 자선재단도 함께 운영했다. 그러나 2021년 27년간의 결혼생활을 끝내겠다고 공동 발표했다.

이후 게이츠가 과거 회사 직원과 혼외관계를 맺었던 사실이 드러났다. 마이크로소프트는 2019년 직원의 문제 제기를 접수해 외부 법률회사를 통한 조사에 착수했다. 게이츠는 조사가 끝나기 전인 2020년 3월 이사회에서 물러났다. 다만 게이츠 측은 “이사회 사임이 혼외관계와 무관하다”고 해명했다. 당시 그는 이미 CEO직에서 물러난 상태였다.

멀린다는 2022년 CBS 인터뷰에서 “남편의 혼외관계를 용서하려 노력했다”고 밝혔다. “그러나 결국 부부 관계에 대한 신뢰를 잃었다”며 “이혼이 한 가지 사건 때문만은 아니었다”고 설명했다.

제프 베이조스(왼쪽), 전 부인 매켄지 스콧. EPA연합뉴스

아마존 창업자 제프 베이조스와 전 부인 매켄지 스콧은 결혼생활과 사업을 함께한 부부였다. 1993년 결혼한 매켄지는 아마존 창업 초기부터 회계와 계약 업무 등을 맡으며 남편을 도왔다. 그러나 2019년 두 사람은 25년간의 결혼생활을 끝내겠다고 공동 발표했다.

같은 날 미국 대중지 내셔널인콰이어러는 “베이조스와 방송인 로런 산체스의 관계를 폭로하겠다”고 예고했다. 이후 두 사람의 사적인 메시지도 공개됐다. 베이조스는 해당 매체의 모회사 아메리칸미디어(AMI)가 사적인 사진 공개를 빌미로 자신을 협박했다고 주장했고, AMI는 보도가 적법하게 이뤄졌다고 반박했다.

이혼 과정에서는 아마존 지분 분할도 관심을 끌었다. 매켄지는 당시 약 360억달러 상당의 아마존 지분 4%를 받았고, 베이조스는 해당 지분의 의결권을 유지했다. 베이조스는 이후에도 CEO직을 지키다 2021년 앤디 재시에게 경영을 넘겼다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). 게티이미지

테슬라와 스페이스X를 이끄는 일론 머스크의 경우 과거 사적인 관계를 맺었던 인턴을 자신의 경영진 보좌 조직에 채용한 사실이 알려지면서 논란에 휩싸였다.

월스트리트저널(WSJ)은 2024년 머스크가 2010년대 초 스페이스X에서 인턴으로 일했던 20세 이상 연하의 여성과 교제했으며, 이후 2017년 해당 여성에게 직접 정규직 채용을 제안했고, 여성은 머스크와 가까운 조직에서 근무하다 2019년 퇴사했다고 보도했다. 머스크가 다른 여성 직원에게 자신의 아이를 낳아달라고 요구했다는 의혹도 제기됐다.

다만 해당 인턴 출신 여성은 진술서에서 “재직 중 머스크와 연인 관계가 아니었으며 부당한 대우를 받지 않았다”고 밝혔다. 전직 직원들은 머스크의 영향력 탓에 사내 규정이 공정하게 적용되지 않는다고 문제를 제기했다. 이에 스페이스X의 그윈 쇼트웰 사장은 “회사는 괴롭힘 관련 신고를 조사하고 적절한 조처를 하고 있다”고 밝혔다. 머스크는 이후에도 경영을 이어갔다.

최태원(왼쪽) SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 2026년 6월26일 서울 서초구 서울고법에서 열린 재산분할 소송 파기환송심 2차 변론기일에 출석하고 있다. 연합뉴스

국내에서는 최태원 SK그룹 회장의 혼외관계가 대규모 재산분할 소송으로 이어졌다.

최 회장은 2015년 공개한 편지에서 혼외관계와 자녀의 존재를 인정했다. 이후 노소영 아트센터 나비 관장과 이혼소송을 벌였고, SK그룹 지분이 재산분할 대상에 포함되는지가 주요 쟁점이 됐다.

2024년 항소심은 최 회장에게 재산분할금 1조3808억원과 위자료 20억원을 지급하라고 판결했다. 2025년 대법원이 재산분할 부분을 파기환송하면서 2026년 7월 서울고법은 재산분할금을 9440억원으로 다시 산정했다. 위자료 20억원은 확정됐으며, 재산분할 부분은 최 회장의 재상고로 다시 대법원 판단을 받고 있다. 최 회장은 소송이 이어지는 동안에도 그룹 회장직을 유지해 왔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 2024년 6월 대만 타이베이의 한 바에서 메가스피드 임원 앨리스 황 등 인공지능(AI) 업계 관계자들과 위스키를 마시고 있다. 미국 정보당국은 앨리스 황이 중국 정보기관에 정보를 넘겨 왔다고 결론 내렸다. 넷선더 링크드인 캡처

이처럼 기업인들의 사생활 논란은 이사회 조사와 사내 규정 논쟁, 기업 지분을 둘러싼 소송 등으로 이어졌다. 경영자의 거취도 사례마다 달랐다.

엔비디아는 황 CEO가 CEO직을 중단 없이 수행할 것이라는 입장이다. 엔비디아의 존 리조 대변인은 8일(현지시간) 미국 온라인 매체 악시오스에 “오늘의 소식이 엔비디아의 발전을 늦추지는 않을 것”이라며 “젠슨은 CEO로서 중단 없이 엔비디아를 이끌어갈 것”이라고 말했다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령도 황 CEO를 두둔했다. AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 9일(현지시간) 백악관 브리핑에서 미 연방수사국(FBI)이 관련 사안을 조사하고 있다고 밝히면서도 “그는 별문제 없이 잘될 것으로 본다”고 말했다. 황 CEO와 직접 통화했다는 사실도 공개하며, 황 CEO가 상대 여성이 스파이라는 사실을 전혀 몰랐다고 자신에게 말했다고 전했다.

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