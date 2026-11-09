“제주 카지노, 日 오사카 복합리조트 개장 대비 차별화해야”

2030년 일본 오사카 복합리조트(IR) 개장에 대비한 제주 카지노산업의 차별화 전략이 필요하다는 제언이 나왔다.

9일 제주국제컨벤션센터에서 열린 ‘2026 제10회 제주 국제카지노 정책포럼’에서 전병극 전 문화체육관광부 제1차관은 ‘글로벌 관광환경 변화와 제주 카지노산업의 미래 전략’을 주제로 기조연설을 했다.

9일 제주국제컨벤션센터에서 2026 제10회 제주 국제카지노 정책포럼이 열리고 있다. 제주도 제공

전 전 차관은 대형 복합리조트를 중심으로 국제 카지노시장의 경쟁이 심화되는 가운데, 2030년 일본 오사카 복합리조트(IR) 개장에 대비한 제주 카지노산업의 차별화 전략이 필요하다고 강조했다.

특히 중화권 중심의 관광시장 의존도를 낮추고 동남아시아와 일본 등으로 시장을 다변화하는 한편, 미식·문화·공연을 결합한 복합관광 콘텐츠 확대와 인공지능(AI)·디지털 기술 도입 등을 통해 경쟁력을 강화해야 한다고 제언했다.

포럼은 제주도가 주최하고 제주도 카지노업감독위원회와 ㈜제주국제컨벤션센터가 공동 주관해 10일까지 열린다.

2017년 처음 개최된 이후 올해 10주년을 맞은 이번 포럼은 ‘제주 카지노의 새로운 10년: 제주 카지노산업의 미래와 도전과제’를 주제로 마련됐다.

포럼에는 미국, 마카오, 싱가포르, 필리핀, 일본 등 국내외 전문가와 업계 관계자, 시민단체 및 도민 등 300여 명이 참석했다.

이날 포럼에서는 제주 카지노산업의 지속가능한 성장과 지역 상생, 복합관광산업으로의 확장, 인공지능 전환에 따른 정책 대응 등을 주제로 3개 세션의 발표와 토론이 진행됐다.

◆AI·복합관광 결합한 제주 카지노, 새로운 도약 나선다

미국 네바다 게이밍관리위원회 관계자와 일본 관광 전문가, 필리핀오락게임공사 관계자 등 국내외 전문가들이 참여해 해외 사례를 공유하고 제주 카지노산업의 미래 발전 방향을 논의했다.

올해는 포럼 개최 10주년을 기념하는 특별 프로그램도 마련됐다.

개회식에서는 ‘새로운 10년을 서명하다’를 주제로 주요 참석자들이 제주 카지노산업의 미래 발전과 협력 의지를 공유하는 기념 퍼포먼스가 진행됐다.

행사장에는 지난 10년간 포럼에서 다룬 주요 정책 의제와 산업의 변화를 돌아보는 ‘10주년 히스토리월’ 특별 전시가 마련됐다. 개회식에 앞서 마술사 최현우의 공연도 펼쳐져 참석자들에게 다채로운 볼거리를 제공했다.

포럼과 연계해 도내 카지노업체 채용 상담, 무선주파수인식(RFID) 기술을 활용한 게임기구 시연과 도박문제 예방 홍보 및 선별검사 등 다양한 부대행사도 운영됐다.

둘째 날인 10일에는 참가자들을 대상으로 외돌개와 새연교, 서귀포매일올레시장 등을 둘러보는 현장 탐방을 진행해 제주의 매력을 알리고 지역 관광자원과의 연계 가능성을 모색할 예정이다.

문성종 제주도 카지노업감독위원장은 “제주 카지노산업의 경쟁력이 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 산업 혁신과 공공성·사회적 책임이 조화를 이루는 정책이 필요하다”고 강조했다.

황경선 제주도 관광교류국장은 “이번 포럼은 지난 10년의 성과를 돌아보고 제주 카지노산업의 미래 발전 방향을 모색하는 자리였다”며 “앞으로도 국제 교류와 정책 협력을 강화해 카지노산업이 지역 관광산업과 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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