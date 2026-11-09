강신철 “각 군 사관학교 폐교 아냐”… 11월 중 통합안 수정 발표

국군사관학교 필요성 강조 속
2년 통합교육 뒤 복귀 등 거론
군별 전문성 활용 의지도 밝혀
강 “위치 문제는 더 의견 수렴”
강신철 국방부 장관이 육·해·공군사관학교 생도를 통합 교육하는 국군사관학교 설치와 관련, “통합군으로 가지 않는 이상 각 군 교육은 분명히 존재해야 한다”고 말했다.
강 장관은 이날 오전 국방부 청사에서 열린 각 군 사관학교 총동창회장과의 간담회에서 “각 군 사관학교를 폐교한다는 것은 절대 아니다”라며 이같이 말했다. 강 장관은 “위치 문제는 더 많은 의견을 들어가면서 고민하겠다”고 언급했다. 이는 국군사관학교를 대전 자운대에 창설하고 4년간 생도들을 교육한다는 기존 정부안의 수정을 뜻하는 것으로 해석된다.
국방부는 지난 9월 강 장관 취임 이후 군 내부 의견 수렴 등을 통해 기존 국군사관학교 창설 기본계획 보완을 검토해왔다. 해·공군 생도는 각각 경남 진해와 충북 청주에 있는 기존 해·공사 시설을 유지하며 군별 교육을 받도록 하는 방안도 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다. 정부 내에서는 2년 통합교육 후 각 군 사관학교로 돌아가는 ‘2+2’안, 1·4학년 때 통합교육을 실시하고 2·3학년은 각 군 사관학교에서 공부하는 ‘1+2+1’안 등이 논의 중인 것으로 전해졌다. 다만 서울 노원구 공릉동 소재 육사의 이전 여부는 쟁점으로 남을 것으로 보인다. 현재 육사는 충남 세종시 등으로 이전하는 방안이 거론된다.
이와 관련해 강 장관은 “질문 던지는 방법을 배우고, 해답을 찾아서 졸업하는 멋진 사관학교를 만들어야 한다”며 “네트워크형이 될 수도 있을 것”이라고 언급했다. 저학년 때는 생도 통합 교육을 하고, 고학년은 각 군 사관학교에서 전공 심화 교육을 하는 ‘2+2’ 네트워크형은 앞서 한국국방연구원(KIDA)의 사관학교 통합 관련 연구용역 등에서도 검토됐던 방안이다.
강 장관은 이날 간담회에서 각 군의 전문성이 필요하다는 뜻을 거듭 밝혔다. 그는 ‘국군사관학교가 창설되면 육·해·공사가 사라진다’는 총동창회 측 주장에 대해서 “학교명은 없어지지 않는다. 각 학교에서 이수증, 졸업장을 받을 수 있다”고 말했다. 이어 “(졸업 생도들이) 미래를 이끌어가야 하기에 각 군 사관학교가 이 사람들을 키워주면 국군사관학교에서 이들의 수준을 높일 필요는 있다. 좋은 학교가 되려면 좋은 교수가 필요하다”며 양질의 교육을 위한 국군사관학교 설치 필요성도 강조했다. 국방부는 이달 중 사관학교 통합 수정안을 발표할 예정이다.
육사 총동창회 측은 “왜 육사를 태릉에서 쫓아내지 못해 안달인가 하는 생각이 든다”며 “(통합 정책이) 나중에 다시 무효화됐을 때 책임자에게 법적, 행정적 책임을 끝까지 물으면서 필요시 감사청구와 손해배상청구 등 가능한 모든 조치를 취하도록 준비하고 있다”고 반발했다. 해사 총동창회 측은 “해사를 산속으로(대전 자운대) 옮기는 건 해군의 뿌리를 잘라내는 것과 같다. 해사는 결코 바다를 떠날 수 없다”고 주장했다. 공사 총동창회 측도 “(청주에) 4년 과정에 최적화된 항공우주 특성화 교육 체계를 유지하고 있다”고 지적했다.
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