영주 청년 부부, 결혼·정착 부담 던다…지원 조례 공포

경북 영주시가 청년들의 결혼 부담을 줄이고 안정적인 지역 정착을 돕기 위해 제도적 기반을 강화했다.

시는 청년 결혼 지원 대책 수립 및 예산 지원 근거를 신설한 ‘영주시 청년기본 조례’ 개정안을 9일 공포했다고 밝혔다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

조례 개정은 결혼을 준비하거나 초기 신혼생활을 시작하는 청년의 경제적 부담을 완화하고 안정적인 생활 환경을 조성하기 위해 추진됐다. 개정안에는 청년 결혼 지원 대책의 수립·시행과 관련 예산 지원 항목이 새롭게 명시됐다.

시는 청년들의 실제 수요와 지역 여건을 반영한 다양한 맞춤형 지원 정책을 추진할 수 있는 법적 근거를 확보하게 됐다. 시는 향후 구체적인 사업 계획과 추진 방안을 검토해 단계적으로 시행할 예정이다. 특히 단순한 일회성 결혼 장려에 그치지 않고 청년 부부가 지역에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 장기적인 정착 지원책을 구체화할 방침이다.

시 관계자는 “청년이 지역에서 미래를 꿈꾸고 가정을 이루는 것은 영주시의 지속 가능한 발전과 직결된 중요한 과제”라며 “결혼에서 출산, 지역 정착으로 이어지는 청년 친화적 정책을 지속적으로 발굴해 지역 사회에 활력을 불어넣겠다”고 강조했다.

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