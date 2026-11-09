사감위, 도박문제 예방부터 재활·일상 복귀까지…지역사회 안전망 강화

도박에 노출되는 경로가 다양해지고 청소년과 군 장병 등으로 관련 문제가 확산하면서 지역사회를 중심으로 한 예방·치유 체계의 중요성이 커지고 있다. 도움이 필요한 국민을 조기에 발견하고 전문 상담부터 재활과 일상 복귀까지 지원이 이어지도록 관계기관 간 협력 방안을 모색하는 자리가 마련됐다.

국무총리 소속 사행산업통합감독위원회(위원장 최병환)는 9일 서울 국립중앙도서관 국제회의장에서 ‘2026년 사행산업 정책포럼’을 개최했다. 사감위 제공

국무총리 소속 사행산업통합감독위원회(위원장 최병환)는 9일 서울 국립중앙도서관 국제회의장에서 ‘2026년 사행산업 정책포럼’을 개최했다.

‘지역센터 기능 재정립을 위한 도박문제 대응체계 고도화’를 주제로 열린 이번 포럼에는 관계부처와 사행산업사업자, 한국도박문제예방치유원 및 지역센터 관계자, 학계와 유관기관 전문가 등이 참석했다.

이번 포럼에서는 지역센터를 지역사회 도박문제 대응의 거점으로 발전시키기 위한 방안이 집중적으로 다뤄졌다. 온라인 등 도박 접근 경로와 방식이 빠르게 바뀌는 데다 청소년과 군 장병 등으로 관련 문제가 번지면서 기존 대응체계의 실효성을 점검하고 지원 방식을 보완해야 한다는 문제의식에서다.

주제 발표에서는 지역사회 중심의 예방·치유 체계 개편과 현장 운영 개선 방안이 제시됐다. 이은진 수원대학교 사회복지학과 교수는 지역사회 중심의 도박문제 대응체계와 제도 개편 방향을 설명했다. 이승희 대전·충남지역센터장은 지역센터 운영 현황과 현장 과제를 짚고 전문성과 사업 실행력을 높이기 위한 개선 방안을 발표했다.

종합토론은 전영민 마음고요 심리상담센터장이 좌장을 맡았다. 신재영 서울시교육청 장학사, 이성규 숭실대학교 교수, 이기연 서울시 정신복지센터장, 서은선 화성시 중독관리통합지원센터장, 김태우 한국마사회 유캔센터 상담원이 참여해 교육·정신건강·복지 분야의 협력 과제를 논의했다.

참석자들은 학교와 지방자치단체, 정신건강·복지기관 등 지역 내 유관기관이 각자의 전문성을 바탕으로 협력해야 한다는 데 의견을 모았다. 특히 기관별 역할을 구체화하고 도움이 필요한 국민이 적절한 서비스를 지속해서 받을 수 있도록 실질적인 연계 방안을 마련하는 것이 과제로 꼽혔다.

사감위는 포럼에서 수렴한 현장 의견과 전문가 제언을 토대로 지역센터의 역할과 지원체계를 보완하고, 관련 정책 및 제도 개선에 활용할 방침이다.

최병환 사감위원장은 “도박에 접근하는 경로와 방식이 빠르게 변화하는 만큼 현재의 예방·치유 지원체계가 충분히 대응하고 있는지, 도움이 필요한 국민에게 적절한 지원이 이어지고 있는지 점검해야 한다”며 “지역센터가 학교와 지자체, 정신건강·복지기관 등과 협력해 예방부터 상담·치유·재활, 일상 회복까지 이어 주는 지역의 든든한 거점으로 발전할 수 있도록 정책과 지원체계를 보완하겠다”고 말했다.

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