이강인 선제골 발판 놨는데… AT는 역전패

아틀레티코 마드리드(AT 마드리드)의 이강인이 바르셀로나전에서 감각적인 아웃프런트 패스로 선제골에 기여했지만, 소속팀은 리드를 지키지 못하고 역전패했다. 독일 무대의 황희찬(샬케)과 정우영(우니온 베를린)도 나란히 팀 패배를 막지 못했다.



AT 마드리드는 9일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026~2027 스페인 프로축구 프리메라리가 12라운드 홈경기에서 바르셀로나에 1-2로 졌다.

비켜! 아틀레티코 마드리드 이강인(오른쪽)이 9일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바르셀로나와 2026~2027 스페인 프리메라리가 12라운드 홈경기에서 바르셀로나 하피냐와 볼을 다투고 있다. 마드리드=AFP연합뉴스

이날 선발 출전한 이강인은 전반 10분 왼발 아웃프런트킥으로 선제골의 발판을 놨다. 상대 진영 오른쪽에서 반대편으로 침투하는 훌리안 알바레스에게 절묘한 대각선 패스를 연결했고, 알바레스가 페널티지역 왼쪽에서 골문 앞으로 낮게 찔러준 공을 줄리아노 시메오네가 쇄도하며 마무리했다. 이강인은 전반 24분에도 왼발 슈팅을 시도했으나 골키퍼 정면으로 향했고, 후반 15분 교체됐다.



바르셀로나는 페르민 로페스의 멀티 골을 앞세워 승부를 뒤집었다. 최근 7연승을 달리던 AT 마드리드는 바이에른 뮌헨과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기(0-2 패)에 이어 공식전 2연패에 빠졌다. 이강인은 올 시즌 AT 마드리드가 치른 공식전 15경기 중 14경기에 출전했다. 라리가에서는 12경기(10경기 선발)에 모두 나서 2골 1도움을 기록 중이다.



독일 분데스리가에서는 황희찬이 호펜하임과의 9라운드 원정경기에 선발 출전해 풀타임을 뛰었지만 공격포인트를 올리지 못했다. 샬케도 1-2로 패해 리그 6경기 연속 무승(2무4패)에 그쳤고, 승점 6으로 18개 팀 중 17위에 머물렀다. 지난 9월 임대로 합류한 황희찬은 샬케에서 공식전 8경기에 출전했지만 아직 득점이 없으며, 리그 도움 1개를 기록 중이다.



정우영도 프라이부르크전 후반 시작과 함께 투입돼 45분을 소화했다. 우니온 베를린은 0-2로 패해 승점 7로 16위에 자리했다. 정우영은 올 시즌 리그 9경기와 독일축구협회(DFB) 포칼 2경기에서 아직 공격포인트를 기록하지 못했다.



유럽에서 각자 소속팀 일정을 마친 세 선수는 카타르로 이동해 축구대표팀에 합류한다. 대표팀은 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 차례로 맞붙어 11월 원정 평가전 2연전을 치른다.

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