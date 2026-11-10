종근당 고촌상에 결핵 퇴치 헌신 단체

종근당고촌재단이 전 세계 결핵 퇴치를 위해 헌신해 온 단체를 제20회 고촌상 수상자로 선정했다.



9일 종근당고촌재단에 따르면, 지난 5일 오후 8시(현지시간) 인도네시아 발리에서 인도네시아 보건부 장관을 비롯한 각국 보건 관계자 300여명이 참석한 가운데 ‘제20회 고촌상 시상식’을 개최했다. 올해 초 연기됐던 제19회 고촌상 시상식도 함께 열렸다. 고촌상은 이장한 종근당 회장과 세계보건기구(WHO) 사무총장을 역임한 고(故) 이종욱 박사가 만든 상이다. 결핵퇴치 유공자를 찾아 매년 시상한다. 전 세계 전문가로 구성된 선정위원회의 심사를 통해 수상자를 선정하고, 상금 포함 총 10만달러를 지원하고 있다.

정재정 종근당고촌재단 이사장(왼쪽 다섯 번째)과 고촌상 수상자, 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 종근당고촌재단 제공

20회 고촌상은 ‘타 보건서비스와의 통합을 통한 결핵 조기진단 및 치료 접근성과 성과 개선’을 주제로, 마셜제도 결핵관리프로그램과 인도 REACH(리치), 케냐 보건솔루션센터 3개 단체가 공동으로 수상했다.



마셜제도 결핵관리프로그램은 당뇨병과 한센병까지 한데 묶어 검진하는 방식으로 주민 곁에서 작동하는 보건의료 체계를 꾸려온 점이 높은 점수를 받았다. 수도 마주로에 사는 주민 2만명가량이 이 통합 검진을 거쳤다.



인도 REACH는 민간 병·의원, 약국과 손잡고 결핵을 일찍 찾아내는 동시에, 환자를 돕는 체계를 넓혀왔다. 180곳이 넘는 의료기관에서 150만명가량이 선별검사를 받았고, 이 과정에서 3000명 안팎의 환자가 결핵 판정을 받았다.



케냐 보건솔루션센터는 기술로 진단의 문턱을 낮췄다. 진단장비를 들고 현장으로 찾아간 뒤, 인공지능(AI)이 X선 영상을 읽는 방식을 도입했다. 이를 통해 의료 취약지역 주민도 결핵 검사를 받을 수 있게 했다.



제19회 고촌상은 ‘열악한 정치적, 재정적 여건 속에서도 결핵 대응을 위한 국내 재원 확보 및 확대에 기여’를 주제로, 파키스탄의 도파시재단과 나이지리아의 결핵퇴치 국제협력사업단이 공동 수상했다. 파키스탄 도파시재단은 파키스탄 최초의 결핵퇴치의원연맹 설립을 주도하고, 정부와의 협력을 통해 결핵 대응을 위한 재정 확보에 기여했다. 나이지리아 결핵퇴치 국제협력사업단은 정부와 민간기업의 참여를 이끌어내 결핵 대응을 위한 재원을 확대했다.



정재정 종근당고촌재단 이사장은 “앞으로도 결핵 없는 세상을 실현하기 위해 각국의 협력과 현장의 노력이 지속될 수 있도록 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지