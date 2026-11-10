K 반도체·완성차 ‘동맹’… 미래 먹거리 선점 전방위 협력

한국 재계를 대표해 온 삼성과 현대차그룹이 미래 먹거리 선점을 위해 전방위 협력 체계를 강화한다. 단순한 개별 사업부 단위의 협력을 넘어 모빌리티와 피지컬 인공지능(AI) 등 첨단 사업 전 분야를 아우르는 동맹 관계로 격상한 것이다. 반도체와 자동차라는 서로 다른 무대에서 세계적 경쟁력을 갖춘 두 기업이 손을 맞잡으면서 국내 산업 생태계 전반에도 활력이 돌 것이라는 기대가 나온다.



삼성과 현대차그룹은 9일 삼성전자 서천연수원에서 ‘미래를 향한 하나의 조화’를 주제로 ‘현대자동차그룹 감사의 날(HMG Appreciation Day)’ 행사를 열었다고 밝혔다. 삼성이 국내 주요 그룹사를 상대로 대규모 초청 행사를 연 것은 처음이다.

삼성과 현대차그룹이 미래 첨단산업 선점을 위해 ‘원팀’으로 뭉친다. 이병철, 정주영 창업회장 때부터 3대에 걸쳐 이어진 인연이 전략적 동맹 관계로 격상했다는 평가다. 9일 삼성전자 서천연수원에서 열린 ‘현대자동차그룹 감사의 날’에 참석한 전영현 삼성전자 부회장(앞줄 오른쪽)과 장재훈 현대자동차그룹 부회장이 손을 맞잡자 양사 주요 경영진이 박수를 치고 있다. 삼성전자 제공

이 자리에는 양사 경영진이 총출동했다. 삼성은 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문 부회장과 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문 사장, 이청 삼성디스플레이 사장, 최주선 삼성SDI 사장, 장덕현 삼성전기 사장 등 주요 최고경영자(CEO)가 참석했다. 현대차그룹에서는 장재훈 부회장을 비롯해 서강현 기획조정담당 사장, 만프레드 하러 현대차·기아 R&D본부장 사장, 박민우 현대차·기아 AVP본부장 사장 등이 함께했다.



행사는 양사 협업의 역사와 미래 비전을 담은 영상으로 시작했다. 영상에는 두 기업의 초창기 모습과 자동차·반도체 국산화 과정, 최고경영진의 교류 장면 등이 담겼다. 행사장에는 첨단 차량용 반도체와 전고체 배터리, 차량용 적층세라믹콘덴서(MLCC) 등 삼성 계열사의 모빌리티 핵심 솔루션 전시 공간도 마련됐다.



이번 행사는 두 그룹이 창업 세대부터 40년 가까이 다져 온 신뢰 관계가 바탕이 됐다. 1985년 11월 이병철 삼성 창업회장은 투병 중에도 정주영 현대차그룹 창업회장의 고희연에 참석해 축하의 뜻을 전하고 백자를 선물했다. 2001년 3월에는 이건희 삼성 선대회장이 정몽구 현대차그룹 명예회장을 삼성 영빈관인 승지원으로 초청하면서 협력이 본격화했다.



이후 사업부문·계열사별로 진행되던 두 그룹의 공조는 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장이 주도한 전략적 파트너십 단계로 진화했다. 두 사람은 2020년 5월 삼성SDI 천안사업장, 7월 현대차·기아 남양연구소를 교차 방문하며 차세대 전기차 배터리 협력을 논의했고, 이는 2023년 첫 전기차 배터리 공급 계약 체결로 이어졌다.



‘감사의 날’을 진행할 만큼 관계가 깊어진 데는 서로의 필요가 맞아떨어진 것도 작용했다. 삼성은 자동차용 제품을 미래 먹거리로 적극 육성 중이다. 2016년 9조4000억원을 들여 전장·오디오 기업 하만을 인수했고, 지난해 12월에는 하만을 통해 독일 ZF의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업부를 2조6000억원에 사들였다. 계열사인 삼성디스플레이와 삼성SDI 또한 차량용 제품 공급에 심혈을 기울이고 있다. 모빌리티 사업 규모를 키우기 위해서는 대형 완성차 기업과의 협력이 필수다. 토요타, 폭스바겐 등 세계적인 완성차 업체와 어깨를 나란히 하는 현대차그룹은 삼성 입장에서는 최적의 파트너다.



현대차그룹 역시 삼성과의 협력이 절실하다. 현재 자동차 산업의 중심은 내연기관 중심의 이동수단에서 자율주행과 전기차, 소프트웨어중심차량(SDV)으로 넘어가고 있다. 이러한 미래 모빌리티 구현을 위해선 반도체와 배터리, 전장, 디스플레이 등 기술력을 갖춘 회사의 도움이 필요하다. 이들 사업을 모두 영위하는 기업은 국내에선 삼성이 유일하다. 부품부터 완제품까지 아우르는 삼성의 기술력과 현대차그룹의 모빌리티 비전이 서로의 빈자리를 채우는 구조다. 전 부회장은 이날 환영사를 통해 “미래 모빌리티를 선도하는 현대자동차그룹의 혁신적인 비전과 부품부터 완제품까지 아우르는 삼성그룹의 기술력이 만나, 새로운 가치와 무한한 가능성을 함께 열어 가기를 기대한다”고 강조했다.



양측은 이번 협력이 두 회사를 넘어 한국 산업 전반에 긍정적인 파급 효과를 낼 것으로 전망했다. 삼성 관계자는 “한국 산업계를 대표하는 삼성·현대차의 ‘2인 3각’ 협력은 국내 산업 생태계 전반에 활력을 더할 것”이라며 “미래 첨단 산업에 도전하는 여러 기업에게도 모범이 되고 건강한 자극을 줄 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

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