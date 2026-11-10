삼성·구글 공동 개발 AI 안경 예약판매

삼성전자와 구글이 공동 개발한 인공지능(AI) 안경이 이달 예약 판매를 시작한다. 생성형 AI ‘제미나이’를 탑재하고 국내외 안경 브랜드와 협력해 메타가 주도하는 AI 안경 시장 공략에 나선다.



9일 업계에 따르면 국내 안경 브랜드 젠틀몬스터와 미국 워비파커는 12일부터 AI 안경 ‘인텔리전트 아이웨어’의 사전 예약을 시작한다. 정식 출시는 다음 달로 예정됐고, 구체적인 판매 가격과 국내 출시 일정은 공개되지 않았다. 한국과 미국이 초기 출시 시장으로 거론된다.

메타가 국내에 AI 기반 스마트 글라스를 공식 출시한 데 이어 삼성전자와 구글이 하반기 출시할 새 제품을 공개하면서 스마트 글라스 시장 경쟁이 본격화했다. 사진은 삼성전자와 구글이 글로벌 안경 브랜드 워비파커와 협업해 지난 19일(현지시간) 처음 선보인 AI 글라스. 삼성전자 제공

인텔리전트 아이웨어는 삼성전자 하드웨어 기술과 구글의 확장현실(XR) 플랫폼 ‘안드로이드 XR’, 생성형 AI 제미나이를 결합한 제품이다. 젠틀몬스터와 워비파커는 안경테 디자인에 참여해 일상적인 착용감과 패션 요소를 강화했다.



이 제품은 렌즈에 화면을 표시하는 증강현실(AR) 안경과 달리 음성과 시각 인식을 중심으로 작동한다. 내장된 카메라와 마이크로 주변 상황을 인식하고, 제미나이를 활용해 실시간 번역과 길 안내, 정보 검색 등을 지원한다. 스마트폰을 꺼내지 않고도 사진을 촬영하거나 음성 명령으로 각종 기능을 실행할 수 있다.



삼성전자와 구글의 시장 진입으로 메타 중심의 AI 안경 시장에도 경쟁이 본격화할 전망이다. 메타는 레이밴·오클리 등 안경 브랜드와 협력한 제품으로 시장을 선점했다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 지난해 메타의 세계 AI 안경 시장점유율은 출하량 기준 85.2%에 달했다.



시장 성장세도 가파르다. 올해 상반기 세계 AI 안경 출하량은 420만대로 전년 동기보다 127% 증가했다.

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