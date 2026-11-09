“지구 기온상승, 각국 연대로 되돌릴 수 있어” [김은재 기자의 COP31 리포트]

“최신 과학은 우리가 1.5도를 넘어설 것이라고 말합니다.”



크리스 보웬 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 협상의장(호주 기후변화·에너지부 장관)은 9일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 COP31 개막식에서 이같이 말했다. 그는 “함께 일하고 긴박감과 연대, 결의를 갖고 행동하면 여전히 되돌아올 수 있다. 그것이 앞으로 2주간 우리가 맞설 과제”라고 강조했다. 1.5도는 파리협정이 제시한 지구 기온 상승 억제 목표다. 협상의장은 호주가 COP31 유치 신청을 철회하면서 새로 생긴 자리다. 총회 합의문을 끌어내는 협상 조율 책임은 개최국 튀르키예가 아닌 호주가 진다.

제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 진행중인 현장에서 한 여성이 안내 표지판 앞에 서 있다. EPA연합뉴스

보웬 협상의장은 올해 네팔 빙하 붕괴, 유럽 폭염을 거론하며 “기후변화는 예보도, 예측도 아니다. 수십억명이 겪고 있는 현실”이라고 했다. 사이먼 스티엘 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사무총장도 “괴물 같은 엘니뇨가 이미 타오르는 기후의 불길에 기름을 붓고 있다”고 말했다. 세계기상기구(WMO)는 엘니뇨가 오는 12월쯤 정점에 이를 것으로 내다봤다.



스티엘 사무총장은 “올해 화석연료 비용 혼란이 가계를 강타했고 인플레이션을 암처럼 퍼뜨렸다”고 말했다. 그는 전 세계 재생에너지가 지난해 약 5000억달러(약 678조원), 올해 상반기 2650억달러(약 359조원)를 절감했다고 밝혔다.



무라트 쿠룸 COP31 의장(튀르키예 환경·도시화·기후변화부 장관)은 연설에서 2035년까지 최종에너지 소비 중 전기 비중을 35%로 높이는 ‘35-바이(by)-35 글로벌 전기화 서약’을 제시했다. 그는 “가정은 낮아진 에너지 요금으로 이런 결정의 효과를 체감해야 한다”고 했다. 현재 전기는 전 세계 최종에너지 소비의 약 5분의 1만 공급한다. 보웬 협상의장은 전기화가 “변동성이 큰 전기 요금과 가격 충격으로부터 가계를 더 잘 보호하도록 돕는다”고 했다.



기후재원은 이번 총회의 핵심 쟁점이 될 것으로 예상된다.



보웬 협상의장은 “기후재원이 가장 필요한 나라가 가장 적게 받고 있다”며 “재원은 더 빨리, 더 단순하게, 더 공정하게 집행돼야 한다”고 말했다. 의장단은 총회 성과를 한데 담은 대표 결정문을 직접 작성해 각국 동의를 받아 채택할 계획이다. 보웬 협상의장은 “장황한 정치 선언이 아니라 구체적인 대응이 될 것”이라며 “깜짝 발표는 없을 것”이라고 했다. 이번 총회 의제는 160개가 넘는 항목과 60개 실질 협상 위임사항으로 구성됐다.

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