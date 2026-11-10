월드컵 공동 개최의 명암 [김태훈의 의미 또는 재미]

2002년 한·일 월드컵은 한국이 건국 이래 처음 4강에 진출하는 등 우리 축구사의 명장면으로 남아 있다. 그런데 이 대회는 1930년 월드컵 출범 이래 최초로 두 나라 이상이 공동 개최하는 기록도 세웠다. 당시만 해도 본선 진출국은 32개국에 불과했고 조별 리그 1, 2위만 토너먼트에 올라 16강전부터 시작하던 시절이었다. 개막전부터 결승전까지 총 64경기를 정확히 절반으로 나눠 한국에서 32경기, 또 일본에서 32경기를 소화했다. 결승전을 일본에 양보하는 대신 한국은 대회 공식 명칭을 한국이 일본보다 앞선 ‘한·일(Korea/Japan) 월드컵’으로 확정하는 데 협상력을 총동원했다.
2026년 북중미 월드컵은 2002년 이후 24년 만에 복수 국가가 월드컵을 함께 개최한 사례다. 미국·캐나다·멕시코 3개국이 공동 주최국 명단에 이름을 올렸다. 본선 진출국을 48개국으로 늘리고 토너먼트도 32강전부터 시작하는 등 규칙이 대폭 바뀌면서 전체 시합 수 또한 104경기로 급증했다. 그런데 그중 압도적으로 많은 78경기가 미국 11개 도시에서 치러졌다. 여기에 가장 중요한 결승전이 포함된 것은 당연하다. 캐나다·멕시코는 각각 13경기씩 진행하는 데 만족해야만 했다. 세계 최강대국 미국의 압도적인 힘 앞에 주변국들은 그냥 ‘들러리’에 그치고 만 모양새다.
사실상 ‘미국 월드컵’이나 다름없었는데도 도널드 트럼프 대통령은 캐나다·멕시코를 끼워넣은 결정이 못내 불만스러웠던 모양이다. 스페인 대 아르헨티나 결승전을 이틀 앞둔 7월17일 뉴욕에서 열린 국제축구연맹(FIFA·피파) 리셉션에서 트럼프는 “미국은 앞으로 또 월드컵 개최에 도전할 것”이라며 대뜸 “그때는 멕시코와 캐나다를 제외하겠다”고 말했다. 미국만의 단독 개최를 밀어붙겠다는 의미다. 다만 요즘 피파는 월드컵 주최국을 선정하며 단일 국가보다는 2∼3개국의 공동 개최 쪽에 더 후한 점수를 주는 경향이 뚜렷하다. 겉으론 “더 많은 나라가 자국에서 월드컵을 치르는 경험을 가질 수 있다”는 이유를 든다. 하지만 속내는 ‘그렇게 해야 대회 주최국과 피파 모두 더 많은 수익을 챙길 수 있다’는 욕심인 듯하다.
오는 2030년 월드컵은 유럽의 스페인·포르투갈, 아프리카의 모로코 3개국이 공동 개최한다. 지난 북중미 월드컵과 마찬가지로 총 104경기를 치른다. 한데 월드컵 탄생 100주년을 기념해 이 중 3경기는 우루과이 등 남미 국가들에서 진행된다. 남은 101경기를 놓고 국토 면적이 가장 넓고 축구 인프라도 잘 갖춰진 스페인에 가장 많은 경기를 배정한다는 원칙에는 합의가 이뤄진 상태다. 다만 결승전 개최 도시만큼은 스페인과 모로코가 서로 “양보할 수 없다”며 팽팽히 대치하는 바람에 자칫 외교 갈등으로 비화할 조짐이다. 최근 외신 보도에 따르면 곧 있을 스페인 조기 총선에서 새 총리가 될 가능성이 큰 알베르토 누녜스 페이호 국민당(PP) 대표가 모로코를 겨냥해 “결승전은 스페인에서 열려야 한다”며 “그렇지 않다면 스페인은 월드컵 개최에 참여하지 말아야 한다”고 경고했다. 월드컵 공동 개최의 명암(明暗)을 단적으로 보여준다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지