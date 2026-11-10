월드컵 공동 개최의 명암 [김태훈의 의미 또는 재미]

2002년 한·일 월드컵은 한국이 건국 이래 처음 4강에 진출하는 등 우리 축구사의 명장면으로 남아 있다. 그런데 이 대회는 1930년 월드컵 출범 이래 최초로 두 나라 이상이 공동 개최하는 기록도 세웠다. 당시만 해도 본선 진출국은 32개국에 불과했고 조별 리그 1, 2위만 토너먼트에 올라 16강전부터 시작하던 시절이었다. 개막전부터 결승전까지 총 64경기를 정확히 절반으로 나눠 한국에서 32경기, 또 일본에서 32경기를 소화했다. 결승전을 일본에 양보하는 대신 한국은 대회 공식 명칭을 한국이 일본보다 앞선 ‘한·일(Korea/Japan) 월드컵’으로 확정하는 데 협상력을 총동원했다.

2026년 북중미 월드컵 공동 개최국들 정상이 지난 7월19일 미국에서 열린 결승전 현장에 함께한 모습. 왼쪽부터 도널드 트럼프 미국 대통령, 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령, 마크 카니 캐나다 총리. AP연합

2026년 북중미 월드컵은 2002년 이후 24년 만에 복수 국가가 월드컵을 함께 개최한 사례다. 미국·캐나다·멕시코 3개국이 공동 주최국 명단에 이름을 올렸다. 본선 진출국을 48개국으로 늘리고 토너먼트도 32강전부터 시작하는 등 규칙이 대폭 바뀌면서 전체 시합 수 또한 104경기로 급증했다. 그런데 그중 압도적으로 많은 78경기가 미국 11개 도시에서 치러졌다. 여기에 가장 중요한 결승전이 포함된 것은 당연하다. 캐나다·멕시코는 각각 13경기씩 진행하는 데 만족해야만 했다. 세계 최강대국 미국의 압도적인 힘 앞에 주변국들은 그냥 ‘들러리’에 그치고 만 모양새다.

사실상 ‘미국 월드컵’이나 다름없었는데도 도널드 트럼프 대통령은 캐나다·멕시코를 끼워넣은 결정이 못내 불만스러웠던 모양이다. 스페인 대 아르헨티나 결승전을 이틀 앞둔 7월17일 뉴욕에서 열린 국제축구연맹(FIFA·피파) 리셉션에서 트럼프는 “미국은 앞으로 또 월드컵 개최에 도전할 것”이라며 대뜸 “그때는 멕시코와 캐나다를 제외하겠다”고 말했다. 미국만의 단독 개최를 밀어붙겠다는 의미다. 다만 요즘 피파는 월드컵 주최국을 선정하며 단일 국가보다는 2∼3개국의 공동 개최 쪽에 더 후한 점수를 주는 경향이 뚜렷하다. 겉으론 “더 많은 나라가 자국에서 월드컵을 치르는 경험을 가질 수 있다”는 이유를 든다. 하지만 속내는 ‘그렇게 해야 대회 주최국과 피파 모두 더 많은 수익을 챙길 수 있다’는 욕심인 듯하다.

오는 2030년 월드컵은 모로코·포르투갈·스페인 3개국이 공동으로 개최한다. 결승전을 어느 나라 도시에 배정하느냐를 놓고 모로코와 스페인이 정면 충돌한 가운데 스페인 정치인들은 “만약 결승전이 스페인에서 열리지 않으면 공동 개최 자체에 참여하지 말아야 한다”는 극단적 주장까지 펼치고 있다. 사진은 모로코(왼쪽부터), 포르투갈, 스페인 국기 모습. 피파 홈페이지

오는 2030년 월드컵은 유럽의 스페인·포르투갈, 아프리카의 모로코 3개국이 공동 개최한다. 지난 북중미 월드컵과 마찬가지로 총 104경기를 치른다. 한데 월드컵 탄생 100주년을 기념해 이 중 3경기는 우루과이 등 남미 국가들에서 진행된다. 남은 101경기를 놓고 국토 면적이 가장 넓고 축구 인프라도 잘 갖춰진 스페인에 가장 많은 경기를 배정한다는 원칙에는 합의가 이뤄진 상태다. 다만 결승전 개최 도시만큼은 스페인과 모로코가 서로 “양보할 수 없다”며 팽팽히 대치하는 바람에 자칫 외교 갈등으로 비화할 조짐이다. 최근 외신 보도에 따르면 곧 있을 스페인 조기 총선에서 새 총리가 될 가능성이 큰 알베르토 누녜스 페이호 국민당(PP) 대표가 모로코를 겨냥해 “결승전은 스페인에서 열려야 한다”며 “그렇지 않다면 스페인은 월드컵 개최에 참여하지 말아야 한다”고 경고했다. 월드컵 공동 개최의 명암(明暗)을 단적으로 보여준다.

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