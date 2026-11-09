고흥·사천 주민 500여명 국회 집결…우주항공복합도시 특별법 제정 촉구

전남광주 고흥군과 경남 사천시 주민들이 국회에서 우주항공복합도시 특별법의 조속한 제정을 촉구했다.

고흥군은 9일 국회의사당 앞에서 경남도, 사천시와 함께 우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법 제정을 촉구하는 공동 결의대회를 개최했다고 밝혔다.

공영민 전남광주 고흥군수가 9일 국회의사당 앞에서 경남도, 사천시와 함께 우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법 제정을 촉구하고 있다. 고흥군 제공

이날 행사에는 특별법을 공동대표 발의한 문금주·서천호 국회의원을 비롯해 강명수 전남광주통합특별시 부시장, 박완수 경남도지사, 공영민 고흥군수, 박동식 사천시장, 지방의회 의원과 양 지역 주민 등 500여명이 참석했다.

참석자들은 우주항공산업의 미래 경쟁력 확보와 남해안 우주항공산업 벨트 조성을 위해 특별법의 조속한 국회 통과가 필요하다고 강조했다.

행사는 특별법 제정 촉구 구호 제창과 참석자 발언, 연대 선언 등으로 진행됐다. 참석자들은 우주항공산업과 교육·문화·정주 기능을 집적한 우주항공복합도시 조성을 위해 지역사회의 역량을 결집하겠다는 뜻을 밝혔다.

행사 이후에는 특별법의 신속한 제정을 촉구하는 법국민 서명운동 결실을 국민의힘 원내대표와 한병도 더불어민주당 원내대표, 유의동 국회 국토교통위원장에게 전달하고 조속한 심사와 제정을 요청했다.

공영민 고흥군수는 “이번 결의대회는 우주항공복합도시 특별법 제정을 간절히 바라는 고흥군민과 사천시민의 뜻을 국회에 전달하는 엄중한 자리”라며 “대한민국의 우주강국 도약과 남해안 우주산업벨트 구축이라는 양 지역의 숙원이 입법 결실로 이어질 수 있도록 사천시와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

고흥군은 우주항공복합도시 조성을 위한 기본계획 수립 용역도 추진하고 있다. 우주항공산업 발전과 교육·문화·정주 여건 개선을 연계한 한국형 스타베이스 구축을 목표로 하고 있다.

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