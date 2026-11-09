제64주년 소방의 날 기념행사…전북소방, 유공자 11명 포상

전북소방이 9일 제64주년 소방의 날을 맞아 재난 현장에서 도민의 생명과 재산을 지켜온 소방대원들의 노고를 격려하고 현장 대응 역량 강화 의지를 다졌다.

전북도소방본부는 이날 기념행사를 열고 유공자 표창 수여와 소방의 날 기념 홍보영상 시청, 기념사 대독 등을 진행했다.

9일 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 전북 지역 재난 대응과 소방행정 발전에 앞장선 유공자들이 정부포상과 표창을 받은 뒤 진형민 전북도소방본부장(왼쪽 6번째)과 기념 촬영하고 있다. 전북도소방본부 제공

이날 화재·구조·구급 등 재난 대응과 소방행정 발전에 기여한 유공자 11명에게 정부포상과 표창이 주어졌다. 김주일 도소방본부 소방감찰과장과 이정훈 화재조사팀장은 대통령 표창을 받았다. 행정안전부 장관 표창 1명, 소방청장 표창 6명, 전북도지사 표창 2명도 각각 선정됐다.

참석자들은 소방본부가 자체 제작한 홍보영상을 보며 각종 재난 현장에서 도민의 안전을 위해 헌신해 온 소방대원들의 활동을 돌아보고 소방의 사명과 책임을 되새겼다.

진형민 전북도소방본부장은 “위험한 재난 현장에서도 도민의 생명을 지키기 위해 헌신해 온 모든 소방대원에게 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 신속하고 빈틈없는 재난 대응으로 도민의 생명과 안전을 지키는 데 앞장서자”고 말했다.

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