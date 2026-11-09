고흥군, 우주선철도 국가철도망 반영 촉구…국회서 300명 결의대회

전남광주 고흥군이 우주산업 육성과 지역 교통망 확충을 위해 추진 중인 ‘고흥 우주선철도’의 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하고 나섰다.

고흥군은 9일 오후 국회의사당 앞에서 공영민 고흥군수와 문금주 국회의원, 군의원, 군민, 향우 등 300여 명이 참석한 가운데 ‘고흥 우주선철도 제5차 국가철도망 구축계획 반영 촉구 결의대회’를 개최했다고 밝혔다.

고흥 우주선철도 국가철도망 구축 계획 반영 촉구. 고흥군 제공

이날 참석자들은 정부와 국회에 고흥 우주선철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 요구했다. 우주항공복합도시 건설 특별법 제정과 우주항공산업 육성을 위한 제도적 기반 마련도 촉구했다.

고흥군이 추진하는 우주선철도는 경전선 벌교역에서 고흥역을 거쳐 녹동역까지 연결하는 총연장 46.8㎞ 규모의 철도사업이다. 군이 제시한 사업비는 1조2000억원이다.

고흥군은 나로우주센터를 중심으로 1조6000억원 규모의 우주발사체 산업클러스터 조성이 추진되는 상황에서 철도망 확충이 필요하다는 입장이다.

철도가 건설되면 수도권과 주요 산업·연구 거점에서 고흥으로 이동하는 접근성이 개선되고, 우주산업 관련 기업 유치와 전문인력 확보에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

공영민 고흥군수는 이날 “고흥에서 우주로 향하는 길은 열렸지만, 정작 대한민국 우주산업의 심장인 고흥으로 향하는 철길은 아직 열리지 않았다”며 “우주산업은 국가의 미래 성장동력인 만큼 산업 기반시설 확충과 이를 연결하는 교통망 구축은 반드시 이뤄져야 한다”고 말했다.

이어 “군민과 향우들의 간절한 염원이 담긴 고흥 우주선철도가 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 정부의 적극적인 관심과 지원을 요청한다”고 밝혔다.

고흥군은 그동안 국회와 중앙부처 등을 방문해 우주선철도의 국가계획 반영을 건의해 왔다. 군은 제5차 국가철도망 구축계획이 발표될 때까지 관계기관과 협의를 이어갈 계획이다.

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