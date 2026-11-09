[조홍식의세계속으로] 썩은 정치 끝장낸 세르비아 선거혁명

지난달 25일 세르비아에서는 선거를 통한 혁명이 일어나 14년 동안 장기 집권한 세르비아진보당(SNS)의 알렉산다르 부치치 정권에 종지부를 찍었다. 올 4월 헝가리의 장기 집권자 오르반 빅토르 총리가 선거에 대패하고 물러난 데 이어 이뤄진 중·동유럽의 정치 변화다. 세르비아에서 무엇보다 놀라운 사실은 ‘세상 물정 모르는’ 대학생들이 장기 집권을 종결시키는 정치 혁명을 일궈냈다는 점이다.



학생운동의 출발점은 2년 전 노비사드라는 지방 도시 역사(驛舍)의 지붕 붕괴 사건이다. 사망자가 16명이나 발생한 이 사건의 원인이 정권의 부패와 부실 공사에 있다고 판단한 대학생들이 전국에서 이 역으로 몰려들기 시작했다. 학생들이 그 역을 향하자 지나가는 마을마다 주민들이 나와서 잘 방을 제공하고 음식을 대접하곤 했다. 너무나도 막강한 정권에 대해 불만스럽지만 침묵하던 사람들이 마음을 모으면서 변화의 가능성을 엿보는 기회였다.



이렇게 시작한 학생운동은 불과 2년 만에 ‘학생명부’를 구성해 총선에 참여했고 250석 의회에서 140석이라는 절대다수의 의석을 차지하는 승리를 거머쥐었다. 미국 중간선거에서 민주당의 블루웨이브 승리가 세계에 미치는 영향은 더 크겠지만, 유럽 발칸 반도의 작은 나라 세르비아에서 학생들이 일궈낸 승리는 21세기 세계정치의 미래 횃불을 밝혔다.



이들이 성공한 비결은 간단하다. 승리의 첫걸음으로 학생운동은 ‘제 밥그릇부터 챙기는 민주 정치의 왜곡’을 확실하게 거부했다. 운동을 주도한 학생들은 단 한 명도 입후보하지 않는다는 원칙을 세웠다. 유권자 누가 보더라도 이들 학생명부는 개인 욕심은 빼고 나라를 사랑하는 청년들의 순수한 희망만 담은 결과였다.



게다가 학생명부는 기존의 정치세력과 타협을 완벽히 거부했다. 여당인 부치치의 세력은 물론 야당과도 손을 잡지 않았다. 학생운동은 여야를 막론하고 정치권 자체가 희망이 없다고 판단하고 시민사회의 참신한 인물들로 명부를 꾸렸다. 교수, 변호사, 의사 등 학생들이 추천한 전문가들을 모아 학생총회에서 비밀리에 치밀한 토론을 거쳐 결정한 명부였다.



학생 당사자가 빠짐으로써 순수성을 확보하는 것은 물론, 기존 정치세력과의 타협을 거부함으로써 과거의 정치를 부정하는 참신함을 내세웠다. 자기 밥그릇 챙기기가 아닌 정치, 국민 등 뒤에서 배를 불려온 기존의 정치세력을 배제한 시도에 국민이 열광하며 호응한 결과가 선거혁명으로 이어졌다.



세르비아 학생운동 성공의 마지막 특징은 특정 개인이 지도자로 부상하지 않으면서도 부치치 정권을 무너뜨렸다는 사실이다. 세계정치에서 민주주의를 외치는 야당 지도자로 시작해 정권을 잡은 다음에 독재자로 돌변한 사람들을 얼마나 많이 보아 왔는가. 독재와 투쟁하려면 한 인물을 중심으로 힘을 모아야 한다는 주장은 또 얼마나 강했는가.



지난 2년 동안 세르비아 학생운동이 걸어온 이상적인 길과 선택은 미래 민주주의를 비추는 횃불이다. 물론 이제 정권을 구성하고 정책을 펼치며 결과에 대해 책임지는 과업은 또 다른 도전이다. 그러나 지금까지의 성공만으로도 이들 청년은 삐걱거리는 대의민주주의를 바로잡을 수 있는 훌륭한 실험을 완성한 셈이다. 기적을 이룬 세르비아 대학생들에게 경의를 표하며 앞으로 새 정권의 성공을 기원한다.

조홍식 숭실대 교수·정치학

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