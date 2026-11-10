‘7년 표류’ 옛 대구교도소 터 개발 본격화

7년간 답보 상태에 머물렀던 옛 대구교도소 터 개발사업이 정부 심의를 통과하면서 본궤도에 올랐다.



9일 대구시에 따르면 최근 재정경제부 국유재산정책심의회는 달성군 옛 대구교도소 후적지 개발사업안을 최종 승인했다. 이번 개발사업은 달성군 화원읍 천내리 일대 약 10만4000㎡ 부지를 대상으로 진행된다. 해당 부지에는 대규모 복합문화시설인 ‘달성 아레나’를 비롯해 약 500세대 규모의 공동주택, 1만6000㎡ 규모 도시지원시설 용지가 들어설 예정이다.



핵심 시설인 ‘달성 아레나’는 약 5만㎡ 규모로 조성된다. 이곳에는 2000~3000석 규모 대공연장과 전시장, 공원 등이 함께 들어서는 방안이 검토되고 있다. 총 사업비 3500억원을 투입해 2033년 완공이 목표다. 2만556㎡ 부지에는 약 500세대 규모의 공동주택이 건립되며, 도시지원시설 용지는 전체 개발계획에 맞춰 별도의 구체적인 활용 구상을 마련할 방침이다. 시는 공공성과 실효성을 다각도로 검토해 최적의 활용 방안을 도출하겠다는 입장이다.



앞서 옛 대구교도소 부지 개발은 2019년 정부의 ‘국유재산 토지개발 선도사업지’로 선정되며 큰 기대를 모았으나 이후 뚜렷한 개발 방향을 잡지 못해 장기간 표류해 왔다. 시는 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 협의에 착수해 개발 구상을 구체화하고 관련 행정절차 이행과 재원 확보에 속도를 낼 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지