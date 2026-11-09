추경호 대구시장, 도시철도 3호선 반복 고장에 강력 질타 [지역이슈]

최근 두 달 사이 대구 도시철도 3호선에서 세 차례나 고장 사고가 반복되자, 추경호 대구시장이 대구교통공사 사장을 비롯한 책임자들을 강하게 질타하며 고강도 인적 쇄신과 점검체계 전반의 재검토를 지시했다.

추 시장은 9일 공사와 시청 관계 부서가 참석한 가운데 ‘도시철도 3호선 사고 대책 회의’를 긴급 소집하고 “교통공사 사장부터 현장 직원까지 전사적으로 나서 근본 원인을 철저히 밝혀내라”고 주문했다.

추경호(가운데) 시장이 9일 교통공사와 시청 관계 부서가 참석한 가운데 ‘도시철도 3호선 사고 대책 회의’를 주재하고 있다. 대구시 제공

이날 회의에서 추 시장은 최근 잇따른 운행 지연으로 시민 불안이 최고점에 달한 점을 지적하며 고강도 대책 마련을 강력히 촉구했다. 추 시장은 “형식적인 점검, 서류로만 하는 점검, 보여주기식 점검으로는 결코 사고를 막을 수 없다”며 “전 직원에 대한 근무 기강을 확립하고, 공직기강 해이 사례가 발견될 경우 엄정하게 조치하라”고 경고했다.

외부 전문가가 참여하는 객관적인 진단의 필요성도 강조했다. 추 시장은 “원인이 명확히 규명될 때까지 부품과 설비 등 전 분야를 처음부터 다시 꼼꼼히 들여다봐야 한다”며 “민간 전문가와 합동으로 전수점검을 하고, 대구 역시 이행 사항을 면밀히 감독할 것”이라고 밝혔다. 이어 “시민들이 불안해 하며 열차를 타야 하는 상황 자체가 있어서는 안 될 일”이라며 “가장 기본이 되는 안전운행을 지키지 못한 것은 시민의 신뢰를 정면으로 저버린 행위”라고 강도 높게 비판했다.

이에 따라 시는 즉시 이행해야 할 5대 안전대책을 발표했다. 구체적으로는 △전사적 차원의 원인 규명 △3호선 전 분야 고강도 전수점검 △시민이 체감할 수 있는 재발 방지 대책 마련 △초기대응 및 시민 안내체계 개선 △책임 관리체계 확립 등이다.

대구 도시철도 3호선은 최근 두 달간 세 차례나 크고 작은 고장이 발생하며 운행이 지연됐다. 이로 인해 출퇴근길 시민들이 큰 불편을 겪은 것은 물론, 모노레일 특성상 고공에 고립될 수 있다는 불안감이 확산되면서 근본적인 대책을 요구하는 목소리가 높아져 왔다.

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