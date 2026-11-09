영남이공대 일자리첫걸음보장센터, 미취업 청년 대상 ‘강점 발견’ 프로그램 운영

대구 영남이공대학교 일자리첫걸음보장센터는 대구∙경북 지역 미취업 청년을 대상으로 ‘와이엔씨(YNC) 스타트 태니지먼트 진단 및 강점 발견’ 프로그램을 운영했다고 9일 밝혔다.

이번 프로그램은 미취업 청년들이 자신의 타고난 강점과 핵심 역량을 발견하고, 이를 실제 취업 준비 과정에서 활용할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 참여자들이 진단 결과를 자기소개서와 면접에 즉시 적용할 수 있도록 ‘취업용 강점 언어’로 구체화해 자기이해를 높이고 구직 의욕을 고취하는 데 목적을 뒀다.

지역 미취업 청년들이 ‘스타트 태니지먼트 진단 및 강점 발견’ 프로그램에 참가하고 있다. 영남이공대학교 제공

주요 교육 내용은 △강점으로 시작하는 취업 준비 △태니지먼트 진단 결과 이해 △경험에서 강점 찾기 △강점과 일 연결하기 △나의 강점 한 문장 만들기 등 실전 취업 역량을 강화할 수 있는 커리큘럼으로 구성했다.

대학 관계자는 “이번 프로그램은 청년들이 자신의 강점을 객관적으로 이해하고 이를 취업 역량으로 발전시킬 수 있도록 돕기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 청년들의 자기이해와 진로설계, 취업역량 강화를 지원하는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.

한편, 영남이공대학교는 대학일자리플러스센터와 일자리첫걸음보장센터를 중심으로 지역 청년과 재학생의 진로 탐색 및 취업 역량 강화를 위한 맞춤형 프로그램을 다각도로 운영하며 지역 사회 취업률 제고에 앞장서고 있다.

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