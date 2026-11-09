가야금에 판소리·현대적 사운드 접목… 유하늘 ‘쇼미더 흥’ 대상

판소리와 현대적 사운드를 가야금에 접목한 유하늘이 창작 국악 경연대회인 ‘2026 쇼미더 흥’에서 대상을 차지했다.

9일 국악 콘텐츠 기업 쿵기닥코퍼레이션에 따르면 유하늘은 5일 서울 신촌 예스24 원더로크홀에서 열린 본선 경연에서 창작곡 ‘Planet Us(플래닛 어스)’를 선보여 대상을 받았다.

쇼미더흥 시상식 모습. 쿵기닥코퍼레이션

유하늘은 이 곡에 판소리의 아니리(가락없이 말로 엮어가는 부분)와 구음(국악기의 소리를 입으로 흉내 내는 것), 현대적인 사운드와 결합했다. 일상에서 대화가 중요하다는 메시지를 전달하기 위해 구음을 활용했다. 이 곡은 국가무형유산 판소리 ‘적벽가’ 이수자인 소리꾼 고한돌이 피처링하기도 했다.

유하늘 연주에 대해서는 “가야금의 여백을 살리면서 소리를 한 겹씩 쌓아 가는 구성 능력 및 즉흥연주가 탁월했다”는 평가가 나왔다.

금상은 ‘와룡봉추’를 선보인 쿠각이 차지했다. 와룡봉추는 아직 드러나지 않은 잠재력과 가능성을 주제로 한 작품이다. 국악 특유의 떠는 음과 꺾는 음을 셔플 리듬 기반의 밴드 사운드와 결합해 계면조의 매력을 흥겹게 재해석했다.

이번 경연대회에서는 지난 7월 말까지 전국에서 50여 팀이 지원, 영상 심사를 거쳐 10팀이 본선에 올랐다. 본선 팀들은 쿵기닥코퍼레이션의 핵심 교육인 ‘알렉 & 크무’(알렉산더테크닉·크리에이티브 무브먼트)에서 제공한 멘토링을 통해 작품의 완성도를 높였다.

이승아 쿵기닥코퍼레이션 대표는 “‘국악으로 세상을 널리 이롭게 한다’는 ‘홍익국악(弘益國樂)’의 가치를 바탕으로 이번 대회를 열었다”며 “하루의 경연이 아닌 수개월 간 멘토링 과정을 통해 참신한 국악 인재를 발굴하는 데 초점을 맞췄다”고 말했다.

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