“남해안권을 우주항공 허브로”…국회서 ‘우주항공복합도시 특별법’ 제정 촉구

영호남 시도민들이 대한민국의 세계 5대 우주항공 강국으로 도약하기 위한 핵심 기반인 ‘우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법(특별법)’의 조속한 국회 제정을 촉구하고 나섰다.

9일 경남도에 따르면 이날 서울 국회의사당 앞에서 전남광주통합시, 경남 사천시, 고흥군과 공동으로 ‘특별법 제정 촉구 영호남 범국민 결의대회’를 열었다.

이어 11월 국회 국토교통위원회 법안심사소위 상정과 연내 국회 본회의 통구를 강력히 요구했다.

박완수 경남지사가 국회의사당 앞에서 열린 ‘우주항공복합도시 특별법 제정 촉구 영호남 범국민 결의대회’에 참석해 특별법의 조속한 국회 통과를 촉구하는 발언을 하고 있다. 경남도 제공

이날 결의대회에는 박완수 경남지사를 비롯해 강명수 전남광주통합시 산업경제부시장, 박동식 사천시장, 공영민 고흥군수, 지역 국회의원, 지방의회 의원, 재경향우회, 사천·고흥 지역 주민 등 500여명이 집결해 법안 제정을 향한 강력한 의지를 표명했다.

이번 행사는 지난해 12월 발의된 이후 11개월 동안 국회에 계류 중인 특별법의 물꼬를 터 남해안권을 국가 우주항공산업의 새로운 성장축으로 육성하자는 영호남 도민들의 뜻을 모으기 위해 마련됐다.

참석자들은 사천의 우주항공 제조·연구개발(R&D) 역량과 고흥의 우주발사체 기반을 결합한 자생적 산업 생태계 조성을 위해서는 정주 여건과 행정 지원 체계를 갖춘 복합도시 조성이 시급하다고 입을 모았다.

우주항공복합도시 특별법은 우주항공청을 중심으로 산업·연구·교육 및 쾌적한 주거 환경을 연계하고, 관련 기업과 우수 인재의 지역 집적을 유도해 국가 균형발전을 도모하는 내용을 골자로 하고 있다.

박완수 경남지사는 “지금은 세계 각국이 우주항공산업의 주도권을 잡기 위해 치열하게 경쟁하는 시대”라며 “대한민국이 우주항공 5대 강국으로 발돋움하기 위해서는 단순히 우주항공청과 관련 기업·기관이 들어서는 것에 그치지 않고, 우수한 인재들이 정주할 수 있는 우주항공복합도시를 사천과 고흥에 조성하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

이어 “14만여 영호남 시도민의 간절한 의지와 염원이 담긴 서명부가 국회에 전달되는 만큼 여야 정치권과 정부가 힘을 모아 이번 정기국회 내에 특별법을 반드시 제정해 달라”고 강력히 촉구했다.

결의대회를 마친 박완수 지사와 주요 참석자들은 장동혁 국민의힘 당대표, 정점식 국민의힘 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 유의동 국토교통위원장 등 여야 지도부를 직접 찾아 영호남 14만여명의 염원이 담긴 서명부를 전달하고 국회 차원의 적극적인 협조를 당부했다.

도는 우주항공복합도시 건설이 단순한 지역 개발 사업을 넘어 영호남이 손을 맞잡고 추진하는 산업 정책이자 국가 균형발전을 위한 상생 전략임을 분명히 했다.

도는 전남광주통합시 등 관계 지자체 및 정치권과 공조를 더욱 강화해 특별법이 제정될 때까지 모든 행정 역량을 집중할 방침이다.

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