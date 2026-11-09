AI·미래전략산업 분야 기업을 한 곳에 '2026 서울시 일자리박람회' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

9일 서울 중구 동대문디자인플라자 아트홀에서 열린 2026 서울시 일자리 박람회에서 구직자들이 기업 부스를 찾고 있다.

9일 서울 중구 동대문디자인플라자 아트홀에서 열린 2026 서울시 일자리 박람회에서 구직자들이 채용 공고 게시대를 살펴보고 있다.

9일 서울 중구 동대문디자인플라자 아트홀에서 열린 2026 서울시 일자리 박람회에서 구직자들이 채용 공고 게시대를 살펴보고 있다.

9일 서울 중구 동대문디자인플라자 아트홀에서 열린 2026 서울시 일자리 박람회에서 구직자들이 AI 기업매칭을 이용하고 있다.

9일 서울 중구 동대문디자인플라자 아트홀에서 열린 2026 서울시 일자리 박람회에서 구직자들이 한미 그룹 부스에서 면접을 보고 있다.

9일 서울 중구 동대문디자인플라자 아트홀에서 열린 2026 서울시 일자리 박람회에서 구직자들이 육군 채용 부스에서 면접을 보고 있다.

9일 서울 중구 동대문디자인플라자 아트홀에서 열린 2026 서울시 일자리 박람회에서 구직자들이 기업 부스를 찾고 있다.

9일 서울 중구 동대문디자인플라자 아트홀에서 열린 2026 서울시 일자리 박람회에서 구직자들이 AI역량검사 및 컨설팅을 받고 있다.

9일 서울 중구 동대문디자인플라자 아트홀에서 열린 2026 서울시 일자리 박람회에서 구직자들이 기업 부스를 찾고 있다.

서울시가 오는 9일 동대문디자인플라자(DDP)에서 미래산업 분야 기업 60곳이 약 400명 채용을 추진하는 일자리박람회를 개최한다. 같은 날 열리는 청년 인공지능(AI) 인재 페스티벌까지 합하면 참여 기업은 100여 곳에 달한다.

서울시는 AI·바이오·반도체·로봇 등 미래전략산업 분야 기업과 청년 구직자를 연결하기 위한 '2026 서울시 일자리박람회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 서울시와 한국산업기술진흥협회, 한국장학재단가 공동 주최하며, 오전 10시부터 오후 5시까지 DDP 아트홀 1관에서 진행된다.

박람회에는 휴온스, 로보로보, 미래컴퍼니, 피엔티 등 기업 60곳이 참여해 약 400명 규모의 채용을 추진한다. 기업 인사담당자와 구직자가 직접 만나는 1대 1 현장 면접과 채용상담이 이뤄질 예정이다.

특히 AI를 활용한 맞춤형 취업지원 서비스를 제공한다. 희망 직무와 근무 조건을 분석해 적합한 기업을 추천하는 'AI 매칭 JOB', 성격과 가치관에 맞는 조직문화를 탐색하는 'AI 컬처핏 테스트', AI 역량검사와 전문 취업 컨설팅 등을 선보인다.

AI·로봇, 가상·증강현실(VR·AR), 드론 등 첨단기술을 체험할 수 있는 직무체험관도 운영한다.

같은 날 DDP 아트홀 2관과 콘퍼런스홀에서는 '2026 청년취업사관학교 AI 인재 페스티벌'이 열린다. 40여 개 기업이 참여하며 AI 분야 취업과 창업을 준비하는 청년들을 위한 프로그램이 진행된다.

AI 인재 특강에서는 크리에이터이자 AI 연구원인 허성범 씨가 'AI 시대 취업 현실과 빅테크 기업 채용 트렌드'를 주제로 강연한다. 과학 커뮤니케이터 이선호 씨는 AI 시대에 필요한 융합형 인재의 역량을 소개한다.

청년들이 개발한 AI 창업 아이템을 발표하는 성과 공유회와 우수 프로젝트 발표회도 진행된다. 생성형 AI를 활용해 청년들의 취업·주거·문화 문제를 해결하는 해커톤 본선에는 예선을 통과한 12개 팀이 참여한다.

이 밖에 서울시는 AI 인재 얼라이언스 포럼을 열고 청년 AI 인재 양성과 일자리 확대 방안을 논의한다.

서울시 일자리박람회는 2022년과 2023년, 2025년 세 차례 열렸으며, 그동안 기업 204곳과 구직자 8500여명이 참여했다. 이 가운데 약 1220명이 최종 합격했다.

행사는 청년 구직자 누구나 참여할 수 있다. 참여 기업의 채용정보와 세부 프로그램은 서울시일자리포털과 박람회 행사 누리집에서 확인할 수 있다.

김현우 서울시 경제실장은 "AI·바이오 등 미래산업 분야의 우수 기업과 청년 인재가 직접 만나는 기회를 마련했다"며 "앞으로도 청년들이 미래산업 분야의 양질의 일자리로 진출할 수 있도록 기업과 구직자 간 실질적인 채용 연계를 강화하겠다"고 말했다.

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